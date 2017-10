A primeira noite de Donna Week Iguatemi apresentou aos gaúchos parte das novidades da temporada que o evento vai exibir até sábado (28). Na quarta-feira (25), a Ocksa – natural de Porto Alegre, no gender, vendida em polos como Paris e Dubai – inaugurou a passarela, e o encerramento ficou por conta da Forum. A Spirito Santo lançou a Be Water, coleção de verão que traz uma palheta cristalina. A Canal Concept também mostrou suas apostas para a estação, e um dos pontos altos da noite foi protagonizado pela Renner, que mesclou na passarela modelos profissionais com os embaixadores do evento e as jornalistas da Revista Donna.