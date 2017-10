Após seis temporadas, a primeira boate de luxo do litoral gaúcho encerra as operações com uma grande festa em 3 de novembro. No gran finale da Set Atlântida, os DJs que ajudaram a consolidar o projeto, Pic Schmitz, DJ Tom, Thiago Matthias, Dutra Vila e (já dando um belo spoiler das novidades de 2018) João Veppo. Que o futuro reserve belas surpresas!