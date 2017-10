Sábado (28) foi o dia do encerramento do Donna Week Iguatemi, realização de Revista Donna e Iguatemi Porto Alegre, com apresentação da Renner, e que mobilizou fashionistas na maior semana de moda do sul do país. Em pleno final de semana, o estilista Valdemar Iódice desembarcou na Capital ao lado do filho, Adriano, para acompanhar de perto o desfile de sua label. Na bagagem, alguns looks que desfilou na SPFW dentro da filosofia do "see now buy now" – ou, em bom português, roupas que as pessoas podem comprar ao sair do desfile. Em sua loja, o empresário recepcionou clientes fieis com uma exposição de roupas que recontava os 30 anos de história da grife.