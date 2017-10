Brasktoberfest

O Viva Open Mall (Avenida Dr. Nilo Peçanha, 3.228) será cenário para o Brasktoberfest, no sábado (21). Com entrada franca, o evento organizado pelo Mercado Brasco irá oferecer ao público muito chopp e comidas, como cuca com linguiça, baguetes, pão de mel e um prato especial preparado pelo chef Eduardo Natalício (acima) pelo Gaúcha Sports Bar. Terá também muita música e brincadeiras para adultos e crianças. É um ótimo programa para curtir com a família!

Oktoberfest na WA

Sábado (21) também é dia de Oktoberfest na WA Eventos (Rua Beirute, 45). O cantor Roberto Nunes traz diversos hits da música sertaneja, principalmente dos anos 1980 e 1990, além de sucessos como Caso Complicado e A Fila Anda. Victor Pia, natural de Uruguaiana, embala com os sucessos do sertanejo da atualidade e, para completar a festa com outro estilo musical, o DJ Andrezinho encerra a noite com as músicas mais tocadas nas rádios. O agito começa às 23h. Os ingressos custam R$ 50 ou R$ 40 para quem enviar nome e RG para a lista por meio do e-mail listawapoa@woodsbar.com.br.

Fervo Samba Sunset

Para quem ainda estiver no pique para domingo (22), a festa Fervo Samba Sunset vai agitar a beira do Guaíba com um time de atrações. O Grupo Zueira (acima), que teve passagem pelo programa Superstar, da Rede Globo, e gravou o disco Meu Samba É Solto, convida Mumuzinho, Bom Gosto e Felipe Pezzoni, da Banda Eva. A festa começa às 17h, na Marina Navegantes São João. Ingressos podem ser adquiridos online pelo site ticmix.com.br e pelo app VAMO.

