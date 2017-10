Gabriel Renner / Arte ZH

Alguém muito especial me ensinou a não perder tempo com discussões bobas. A cada vez que discordamos sobre um tema qualquer e, após cada um colocar sua opinião, meu sábio amigo me pergunta se podemos concordar em discordar para seguir adiante. Minha resposta, após alguns segundos, tem sido sim para todos os nossos embates - e, desde então, tenho replicado a estratégia diplomática por aí. Tem dado certo.

Paulo Germano, meu colega sensível, inteligente, bonito e querido me contou na semana passada que escreveria algo sobre o amor, o estágio seguinte da paixão, em sua coluna da Zero Hora. Fiquei inquieta, curiosa, rondando a mesa dele em busca de alguma migalha do que viria a ser seu texto. É que leio Freud, Fernando Pessoa e até Paulo Coelho, escuto de Chico Buarque a Emicida, vejo filmes de Woody Allen, Almodóvar e do sangrento Tarantino repetidas vezes em busca de entender a dinâmica do sentimento romantizado. Funciona como um vício: sempre que o assunto vem para a mesa, tenho a maravilhosa ilusão de estar prestes a desvendar um mistério profundo sobre a felicidade eterna. Na semana passada, cheguei a pedir o isqueiro do Paulinho (sem querer fumar) na tentativa de pescar um spoiler de suas ideias. Acho que sou apaixonada pela paixão.

Não queria respeitar o fluxo normal das coisas e esperar suas ideias serem finalizadas, mas fui corrida de lá com a delicadeza que só as relações verdadeiras permitem. PG acha que a paixão é o pior sentimento do mundo e aponta corretamente que "ela nos sonega a autonomia, o livre-arbítrio e todos os outros prazeres da vida, porque nada mais interessa além daquela pessoa". PG, de exemplar jornalista que é, escutou Fabricio Carpinejar e Mario Corso para escrever sua crônica. Eu, que já vivi algumas paixões na vida, recorri à memória para discordar de sua tese e lembrei dos momentos que fizeram valer uma existência - mesmo que o outro, tempos depois, tenha ido embora ou se mostrado diferente da minha idealização.

Muitas vezes minha personalidade entrou em greve. Por amor ao outro, fui ao show do Kiss sem conhecer duas músicas. Por amor ao outro, engoli o medo para andar de montanha russa. Por amor ao outro, aprendi a doar sangue. Por amor ao outro, joguei videogame, descobri que amo filme de ação e fui ao estádio de futebol em partida da série B. Por amor a mim, estou tentando lidar com os dois tipos de "nãos" que existem: o de dizer "não" quando necessário e o de respeitar os "nãos" da vida.

Esses tempos, ouvi um diálogo entre um homem e um o rabino que mudou meu conceito de paixão e de amor, e, portanto, mudou a maneira como me relaciono com o mundo. Segundo o depoimento do Dr. Abraham Twerski, psiquiatra americano, um rabino passou por um homem que estava feliz comendo sua refeição e o questionou:

- Por que você está comendo o peixe?

O jovem respondeu que amava peixe, e o rabino retrucou:

- Você ama o peixe, por isso o tirou da água, matou-o e ferveu-o. Não me diga que ama o peixe. Você ama a si mesmo. E porque o peixe é gostoso na sua opinião, você o tirou da água, o matou e o ferveu. O que você tem em seu coração é fish love!

Gosto de dizer que sou fruto de um amor infinito. Meus pais se conheceram em uma linha de ônibus durante a adolescência e estão juntos e felizes até hoje. Já tiveram suas brigas e têm muitas diferenças. Mas sou testemunha de que, conforme o tempo passa, o vínculo entre eles aumenta. Há uma parte de sorte, de magia, de acaso, e uma gigante dose de dedicação. Acho que muito do que chamamos de amor é, na verdade, outra coisa. Quando amar outra pessoa se torna um veículo da própria satisfação, comecei a colocar o sentimento nas gavetas do fish love.

Alguém muito especial e fiel à sua mulher há 52 anos também me ensinou uma das mais belas lições recentemente:

- O amor eterno não é sobre o que se vai receber, mas sobre o que se vai dar. É preciso amar até os defeitos. Amor é para sempre, é quando você passa o tempo todo dedicado a fazer o outro feliz, e o outro passa o tempo todo dedicado a fazer você feliz.