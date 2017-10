Rita e Cristiano Berti receberam convidados da Associação Gaúcha de Empresas e Profissionais de Eventos (Agepes), para o pré-lançamento do Maison da Villa, novo espaço de eventos da Villa Sergio Bertti , a ser inaugurado março, em Gramado. Com assessoria de Roberta Jalfim , o jantar de lançamento contou com a presença de Elisa Tavares , a badalada casamenteira paulista da Boutique de 3.

O projeto do espaço de eventos desenvolvido pela BG Arquitetura, que comporta até 840 pessoas em festas de grande porte, nasceu a partir da valorização da antiga fábrica de móveis da Serra. A vocação industrial do espaço inspirou o conceito arquitetônico, preservando aspectos da antiga fábrica, como as estruturas metálicas aparentes, as paredes de concreto e os grandes vãos e pé-direito duplo, buscando sempre oportunidades de iluminação natural e destaque para os jardins externos. O conceito moderno, que segue as tendências de design do mundo todo, promete receber as festas mais requintadas da Serra Gaúcha. Antes da obra ficar pronta, cinco casamentos já estão agendados por lá.