Esta é para os cervejeiros de Porto Alegre . Foi inaugurado na segunda-feira (30), no Espaço Unisinos , o Garden Pub , novo bar da cidade. O empreendimento é uma parceria dos primos Guilherme e Lucas Giacomolli – também sócio-proprietário da produtora Hits Entretenimento – com a cervejaria Eisenbahn, a Unisinos e a Tornak. A ideia do pub é ser um ambiente descontraído e totalmente cosmopolita para receber o público e também os estudantes que circulam pela estrutura, que é inédita por estar anexa à universidade.

O projeto também conta com um espaço ao ar livre, com mesas compartilhadas e um palco para apresentações. Criado pelo renomado Chef Lúcio, o menu apresenta entradas para compartilhar, com releituras gourmet de "comidinhas de bar", e também opções de brunch e jantar. Para os que amam harmonizar pratos com cerveja, o cardápio oferece dicas que combinam com os rótulos de toda a linha de cervejas da Eisenbahn.