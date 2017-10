Um dos diferenciais do Prado será a rede de cabeamento subterrânea e a valorização do meio ambiente. Além das residências, o local contará com uma área de acesso público, restaurantes, supermercados, hotel, farmácia, escola, shopping, prédios para consultórios, escritórios e apartamentos. Em até 15 anos, o empreendimento deve atingir o estágio pleno, com 25 mil habitantes.