Inaugurada em modelo soft opening, a hamburgueria Aussie leva para o bairro Moinhos de Vento uma culinária inspirada na gastronomia australiana. O loca, na Rua Marquês do Pombal, 322, conta com 280 metros quadrados divididos em três andares – o último fará parte da segunda fase do projeto, que promete ser uma novidade no mercado.