Em modelo soft opening, uma nova casa noturna irá abrir as portas em Porto Alegre no sábado (21). Localizada no bairro Menino Deus, a Knox Fort Club (Rua Marcílio Dias, 290) traz para os gaúchos um espaço inspirado nas requintadas boates da Barra da Tijuca, no Rio. Cada ambiente foi decorado de forma diferente, e a ideia da casa é apresentar artistas nacionais de diferentes estilos, como eletrônico, hip hop, funk e rap.