Após participar da London Fashion Week, onde lançou uma paleta de cores exclusiva para o verão, a Lemon Basics Boutique, marca gaúcha especializada no segmento de básicos de luxo, inaugurou na semana passada a sua primeira pop up store, no Shopping Cidade Jardim, em São Paulo. As t-shirts de luxo que vêm ganhando espaço no closet de influencers como Lalá Noleto e Silvia Braz ficarão disponíveis no shopping até o final do ano. Comandada pela empresária gaúcha Samanta Piacini, a Lemon é uma das pioneiras na área. Em Porto Alegre, a venda é exclusiva das lojas Twin-Set.