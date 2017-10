A Livraria Saraiva do Moinhos Shopping lotou para o lançamento do novo livro de J.J. Camargo, na noite de terça-feira (17). O médico, professor e escritor recebeu leitores emocionados na sessão de autógrafos de Felicidade é o que conta, obra que reúne 60 textos que foram publicados no caderno Vida de ZH.