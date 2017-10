A Forwoman recebeu com exclusividade o lançamento da coleção Provence, da grife Barbara Bela . Nagila e Karoline Ourique apresentaram as peças para convidadas em um evento na semana passada. Presente em 10 capitais brasileiras, o projeto Concept da grife de luxo pode ser conferido, em Porto Alegre , apenas na loja multimarcas. A linha foi desenvolvida pela diretora criativa da marca, Georgiana Mascarenhas , e por sua nova estilista, Vania Nielsen .

Isabela Goulart, diretora comercial da grife, compareceu à tarde de moda que também contou com novidades da Essere Joias, de Marja e Beatriz Zaluski, e lançamentos em couros exóticos da Fabrès, que marcou presença no evento com bolsas e sapatos em pirarucu gigante, salmão, enguia e arraia.