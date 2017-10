Uma escultura de 1,70 metros do escultor uruguaio Pablo Atchugarry, avaliada em cerca de R$ 500 mil, está entre as peças mais desejadas do leilão de luxo que será realizado nesta sexta-feira (27), durante o segundo Baile de Gala das Voluntárias pela Vida, na Casa NTX. A atração, que na primeira edição foi comandada pelos empresários Ricardo Vontobel e Nelson Sirotsky, agora ganha um reforço de peso global. O ator Humberto Martins, que interpreta o personagem Eurico na novela global A Força do Querer, une-se à causa que irá reunir cerca de mil pessoas em Porto Alegre.