O frio no centro de Porto Alegre na noite de segunda-feira (23) não desanimou os fãs que aguardavam seu ídolos no tapete vermelho em frente ao hotel Plaza São Rafael. Artistas como Joelma, Bruna Karla, Délcio Tavares, Amado Batista, Rappin Hoode e integrantes de bandas como Sorriso Maroto, Falamansa, Fresno e CPM 22 participaram do evento de premiação da 13° Festa Nacional da Música, que encerrou na quarta-feira (25). A noite teve destaque para os jornalistas Amauri Soares e Serginho Groisman, que tiveram seus trabalhos reconhecidos com o troféu da música pela relevância na cena artística.