Carlos Bacchi está de malas prontas para uma viagem a Portugal . Em novembro, o estilista embarca com sua equipe para realizar um ensaio em Vila Viçosa, pequena cidade onde fica a casa de Orleans e Bragança, cenário escolhido para fotografar o novo editorial da marca, liderado por Juliano Busetti . Profissionais gaúchos já foram escalados para a viagem. Manuela Horn , caxiense que reside em Paris , assinará a beleza da campanha.

– Fotografaremos alguns modelos da nossa nova coleção festa, sempre com foco em tecidos orgânicos e tingimentos naturais, que já viraram a nossa marca registrada. A escolha do local combina com o nosso estilo, já que temos um grande apego afetivo ao Alentejo e achamos a luz incrível – revela Bacchi.