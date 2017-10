O Grupo Te2, liderado pelo empresário gaúcho Tiago Escher, está com motivos de sobra para comemorar. Na mesma semana em que o TRF-4 decide que não haverá demolição dos beach clubs de Jurerê Internacional, o grupo de entretenimento entrega que fará sua estreia em solo americano neste réveillon, na festa Five Star New Years Eve. O gaúcho Alexandre Lopes, sócio do Pepsi On Stage e do Opinião, também entra como realizador do evento.