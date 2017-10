Paul McCartney já deixa saudades em Porto Alegre, mas tem notícia boa para os beatlemaníacos do Sul. São Francisco de Paula foi escolhida para a realização do Beatle Weekend. Os diretores do The Cavern Club, Bill Heckle e Julia Baird, irmã de John Lennon, desembarcam em solo gaúcho em novembro para contar histórias de bastidores do primeiro local em que os Beatles se apresentaram. Cerca de 20 atrações vão prestar homenagens ao quarteto de Liverpool à beira do Lago São Bernardo.