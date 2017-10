Após receber prêmio de designer de calçados do ano na gala anual armada pela FFANY, em Nova York, Alexandre Birman desembarca em Porto Alegre na próxima quinta-feira (26). Conhecido no mercado como o sapateiro de R$ 1,5 bilhão e a cabeça pensante para fazer a Arezzo&Co crescer a passos largos, o estilista acaba de retornar dos Estados Unidos e da Europa, onde realizou eventos exclusivos na Bergdorf Goodman e na Saks Fifth Avenue. Marina Ciconet é quem representa a grife na cidade com as Claritas, sandálias ícones do estilista. Na Capital, um encontro intimista será realizado na morada de Juliana Sanmartin.