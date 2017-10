A festa para as debutantes da Casa NTX começou antes do desfile que apresentou 11 meninas à sociedade gaúcha na noite de sábado (21). No camarim, a ansiedade era disfarçada com músicas cantadas em voz alta, fotos para alimentar as redes sociais e descontração durante os retoques de maquiagem e cabelo. Enquanto aguardavam as jovens subirem na passarela, familiares, amigos e convidados degustaram um jantar assinado pelo chef Lúcio com doces de Lucia Suñe.