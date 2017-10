Em Porto Alegre desde domingo (22) para o show no Anfiteatro Beira-Rio, John Mayer deixou o Sheraton, onde está hospedado, para jantar com sua equipe no restaurante Na Brasa da Rua Ramiro Barcelos. O cantor chegou às 20h10min, junto de 31 pessoas, e fez questão de experimentar o tradicional churrasco gaúcho com saladas e acompanhamentos.