Além do conforto da área protegida pela chuva e dos serviços exclusivos oferecidos nos diferentes camarotes do show de Paul McCartney, o clima de festa entre amigos dominou as áreas VIPs do evento na sexta-feira (13). Apesar de alguns camarotes também incluírem acesso à Pista Premium, o coquetel com open bar e open food das tribunas eram atrativos para o público. Modalidades como o Club4fun, por exemplo, foram adquiridas por grupos de amigos ou famílias que precisavam garantir a melhor experiência possível do show. Time For Fun, Grupo RBS e BRIO, empresa que explora parte do estádio e os shows do Beira-Rio, contaram com convidados ilustres para suas áreas.