O Baile de Gala das Voluntárias Pela Vida , um dos eventos do ano mais aguardados pela sociedade gaúcha já contabiliza em sua lista de convidados um time de personalidades e famosos. Nomes como Daniel Bueno , Humberto Martins , Nicole Pinheiro e Galvão Bueno já confirmaram presença na segunda edição da festa beneficente, que será realizada no dia 27 de outubro, na Casa NTX . Latino também irá aparecer por lá. O cantor irá animar a noite ao lado do DJ Henrique Fernandes .

Depois da construção da UTI Pediátrica da Santa Casa de Porto Alegre, o objetivo do grupo agora é ampliar as salas de cirurgia e UTI neurológica do Hospital São José. Se a reforma for realizada, a fila de espera será reduzida de quatro meses para uma média de duas semanas. A renda para a realização da obra será arrecadada também por meio de um leilão, que terá uma escultura de 1,70 m do escultor uruguaio Pablo Atchugarry, telas de Carlos Páez Vilaró e Ado Malagoli, uma moto BMW e um par de brincos em ouro branco e brilhantes LA FÉE avaliada em mais de R$ 150 mil.