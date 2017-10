JOIAS CONTEMPORÂNEAS

Após completar dois anos promovendo a joalheria contemporânea em Porto Alegre, a Galeria Alice Floriano (Rua Félix da Cunha, 1.143) recebe no sábado (28) a inauguração de uma exposição coletiva de anéis. O público poderá conferir, das 13h às 19h, peças de artistas de 13 países, como Rússia, Portugal, Israel e África do Sul. A empresária Alice Floriano, que dá nome à galeria, também irá expor seus trabalhos na mostra.

PRESENÇA VIP

Valdemar Iódice é uma das atrações do Donna Week Iguatemi na noite deste sábado (28). O evento que vem movimentando o mercado de moda gaúcho desde quarta-feira (25) terá o estilista figurando entre os convidados do desfile da Iódice, a partir das 20h. Camila Ferrés, Aramis e Cantão também sobem na passarela. O encerramento fica por conta da Gang, às 22h.

GINKGOTOBER FEST

A Ginkgo 788 (Avenida Osvaldo Aranha, 788), um espaço que une cafeteria e floricultura no Bom Fim, será o cenário para uma Oktoberfest, no sábado (28), das 11h às 22h. Chope artesanal, comidas típicas, brincadeiras e oficinas sobre cerveja devem marcar a Ginkgotober Fest, que terá ainda a banda típica alemã Goela Seca.

CARPE VITA A FANTASIA

No sábado (28), a tradicional Carpe Vita realiza a sua primeira festa a fantasia em Porto Alegre. Com o Dia das Bruxas se aproximando, não será raro cruzar com fantasmas, zumbis e bruxas próximo ao número 331 da Rua Silva Jardim. Uma série de atrações irá agitar a noite, como o duo Ella Beats, formado por Vivi Orth e Pietra Bertolazzi. Completam o line-up os DJ’s Dux, Thiago Zancaner e Rico Paiva, que promete produções próprias e mashups. A festa começa às 21h. Sempre é bom lembrar: o traje é Halloween.

ASSADO PATAGÔNICO

Para a próxima edição do Assado Patagônico, Leonardo Albuquerque e sua equipe recebem o chef Marcelo Sartori, do Parador Casa da Montanha. O tradicional evento que homenageia a tradição gaúcha será realizado a partir das 12h30min de domingo (29), na Fazenda Petim (Estrada Adão Fogues 7.350), em Guaíba.

No almoço, um destaque serão os cordeiros assados inteiros, os famosos costelões e chorizos caseiros, molejas e chinchulines.Além da gastronomia “a las brasas”, o Assado Patagônico terá muita música para transformar a ocasião em um típico almoço de domingo. O convite custa R$ 180 e terá translado com saída do Bourbon Country às 11h30min por R$ 20. Mais informações pelo telefone (51) 99222-2776.

PRODUÇÃO AUTORAL

Um evento de rua chega na Miguel Tostes, no sábado (28), com a proposta de disseminar o consumo mais consciente e apoiar a moda autoral e a produção local. Trata-se do M.A.R – Moda.Arte.Revolução, feira gratuita idealizada por Brick de Desapegos, DesFaz, Insecta e Pandorga. O evento conta ainda com a parceria do Sistema B, que certifica empresas com soluções socioambientais. Mais de 30 marcas autorais, brechós e outros projetos estarão participando da feira, que vai das 11h às 20h. O público também poderá participar de uma série de bate-papos. A programação e os valores podem ser conferidos em bit.ly/marpoa.

