De mãe para filha: o lançamento da grife Ingritta teve tarde movimentada na loja Tissatt, comandada por Iara e Cris Satt. Na terça-feira (24), Victória Leal e Ingrid de Kroes apresentaram as peças da coleção da nova marca gaúcha. Tudo começou como uma brincadeira entre amigas: durante o verão europeu, Ingrid e Vic presentearam as gaúchas com saídas de banho personalizadas. Não faltou prestígio durante o coquetel na Padre Chagas. As peças foram sold out, não sobrando nem as roupas da vitrine para contar história.