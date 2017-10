A qualidade da produção dos sapatos masculinos italianos foi uma das inspirações de Claudia Martinez e Eduardo Santos para a coleção lançada pela dupla na quarta-feira (18). As peças feitas à mão a partir de modelos pré-definidos oferecem customização conforme a preferência do cliente, um dos diferenciais da linha produzida por Claudia e com curadoria de Edu.