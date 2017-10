O chef Rodrigo Oliveira, proprietário do Restaurante Mocotó, de São Paulo, desembarca em solo gaúcho para participar da 3ª edição do Fórum de Hospedagem e Alimentação. Promovido pelo Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região (Sindha), o evento será realizado no Centro de Evento do Plaza São Rafael. No dia 22 de novembro, o pernambucano irá palestrar sobre a Transformação do Negócio de Alimentação.