O novíssimo projeto Caetano, Moreno, Zeca, Tom Veloso, que reúne nos palcos o ícone da Música Popular Brasileira com seus três filhos, já tem data para chegar a Porto Alegre. O show será no Auditório Araújo Vianna, dia 19 de dezembro, reunindo canções de Caetano Veloso escolhidas pelos herdeiros, como O Leãozinho, Reconvexo, Um canto de afoxé para o bloco do Ilê e Sertão. Os ingressos para o espetáculo começam a ser vendidos nesta segunda-feira (30), no site uhuu.com e na bilheteria do Teatro do Bourbon Country.