Aos 43 anos, Bernardo José de Souza vive grande fase como Diretor Artístico da Fundação Iberê Camargo. Seu cargo, criado a partir de reposicionamento da instituição, já apresenta resultados positivos para Porto Alegre. Com a proposta de abertura a outras manifestações artísticas e áreas do conhecimento, os finais de semana com DJs, festas e debates no edifício icônico às margens do Guaíba têm atraído público de todas as idades para perto da Fundação.