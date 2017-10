É a última chance! Com ingressos esgotados em cinco horas, o show do Coldplay em Porto Alegre ainda pode ser assistido pelos fãs de carteirinha da banda: restam alguns ingressos para a Área Premium com vista privilegiada da Arena do Grêmio. Com serviços exclusivos para atender ao público que garantir o seu lugar bem pertinho da banda, o lounge com open bar de drinks e gastronomia terá assinatura do 20barra9 em parceria com o chef Vico Crocco, recém chegado de uma temporada na Europa. E, para brindar o um dos melhores shows do ano de Porto Alegre, Cave Geisse.