Será lançado nesta segunda-feira (30) o aplicativo Vá de carrão , que vai oferecer transporte com carros superesportivos de luxo nas cidades de Gramado e Canela . Dentre os carros disponíveis no aplicativo, estão Audi R8 , Camaro , Corvette , Ferrari f430 , Lamborghini , Limousine Cadilac , Mustang e Porsche 911 .

Um jantar no restaurante 300 Cosmo Dining Room promete reunir amantes de carros e formadores de opinião para formalizar a novidade em Porto Alegre. Para usufruir do serviço, basta instalar o app, fazer o cadastro e informar um cartão de crédito. O Vá de carrão foi desenvolvido pela M31 Participações em parceria com a SuperCarros – e a previsão é expandir para outros destinos turísticos em breve.