Zumbis e ampliados não são espécies opostas

Não é sobre a tecnologia, é sobre as escolhas por trás dela. rawpixel.com / Kappy Kappy / Magnific

Numa escola na Turquia, quase mil estudantes participaram de um experimento publicado na PNAS, revista da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos. Um grupo estudou sem inteligência artificial. Outro recebeu um tutor parecido com o ChatGPT, que entregava a solução quando pedida. Um terceiro usou um tutor programado para dar pistas, mas segurar a resposta. Durante os exercícios, o desempenho subiu 48% com o tutor aberto e 127% com o que oferecia pistas.

Então, os pesquisadores retiraram a ferramenta e aplicaram a prova. A turma da resposta pronta caiu 17% abaixo de quem nunca havia usado IA. A turma das pistas não caiu. O desenho pedagógico não fez milagre. Ele impediu que a ajuda virasse dependência. Tudo aconteceu na mesma escola, no mesmo ano e com a mesma base tecnológica. O que separou os destinos coube numa decisão tomada antes de o primeiro aluno fazer login.

No sábado (18), defendi que estamos virando zumbis. Na terça (21), que estamos aprendendo a não virar. Hoje, o experimento termina e eu falo por mim: educador, cientista e autor de um livro dedicado à ampliação humana. Declaro essa posição para que ninguém a confunda com neutralidade.

Começo revelando o que talvez você já tenha percebido: as teses dos dois primeiros textos se contradiziam de propósito. Era o jogo combinado. Já as evidências trazidas, não. Elas mostravam pessoas submetidas a condições diferentes. No sábado, alguma coisa premiava a resposta rápida ou dispensava o esforço de compreender: a meta que contava processos por hora, a sentença que ninguém conferiu, a ferramenta que respondia antes do aluno ter de pensar. Na terça, a ajuda parava antes de tomar o lugar da pessoa: o professor conduzia cada sessão na Nigéria, a devolutiva preparava a conversa em vez de encerrá-la, o aprendizado continuava ali quando o sistema caía.

A IA acelera o que já existe. Pode tornar mais rápida a pressa, mais cômoda a obediência e mais eficiente a falta de reflexão. Mas também pode ampliar a prática, o acompanhamento e a aprendizagem. O que muda o destino não é a simples presença da ferramenta. É aquilo que o sistema premia e o que ainda exige que a pessoa faça por si mesma.

Três coisas separam os caminhos, e as três apareceram no arco sem que eu as nomeasse.

A primeira: quem fica com a atividade de entender, o esforço cognitivo. No experimento americano que citei na terça, os ganhos duradouros foram maiores entre os estudantes que usavam a IA para compreender conceitos, e menores entre os que a usavam para produzir texto. A fronteira passa menos entre usar e não usar do que entre perguntar e entregar.

A segunda: o que a instituição mede e corrige. Em junho, o Tribunal de Contas da União deu 180 dias para o INSS adaptar os sistemas de concessão automática, informar pendências ao segurado e proteger o direito ao melhor benefício. É decisão de correção, ainda não correção comprovada, mas repare no gesto: corrigir o fluxo sem desligar a máquina. E há um espelho disso na educação brasileira. No Espírito Santo, escolas foram sorteadas justamente para que o efeito pudesse ser isolado. No Paraná, uma plataforma de correção de redações por IA alcançou a rede inteira: o governo apresenta números robustos de uso, o sindicato dos professores contesta o modelo, e não encontrei uma avaliação causal independente publicada, o dado capaz de atribuir à ferramenta os efeitos reivindicados ou criticados. Sem o contrafactual, cada lado chega com uma planilha debaixo do braço e a conclusão pronta no bolso. Medir também é uma decisão de desenho.

A terceira: onde fica o humano no processo. A ressalva dos pesquisadores da Nigéria, que na terça parecia enfraquecer o resultado, é a receita: o mérito era do conjunto, com o professor liderando cada sessão. Proteger o humano significa mantê-lo no ponto em que é preciso interpretar, decidir e assumir responsabilidade. Se ele aparece apenas no fim, para assinar uma resposta pronta, o julgamento já aconteceu sem ele. Aqui entra minha segunda aposta, tão pessoal quanto a primeira: o avanço da zumbificação depende também, e muito, do preparo de quem ensina. Professores ampliados decidem o que entregar à máquina porque sabem o que não pode ser entregue. O servidor diante da meta e o professor diante da plataforma vivem dilemas parecidos. A diferença é que um professor bem formado, com o apoio adequado, pode redesenhar sempre que necessário a experiência de seus alunos.

Fica, então, o critério que atravessa tudo, do juiz ao aluno. Diante de qualquer ferramenta, na sua casa, no seu trabalho, na escola do seu filho, faça a pergunta: quando a IA sair da sala, o que terá ficado com a pessoa?

Só não carregue essa pergunta sozinho. Na Turquia, quem protegeu os alunos foi uma decisão de projeto. No INSS, quem terá que consertar o fluxo é quem o desenhou. Desenhos têm autores, metas têm donos, e muitas vezes quem usa o sistema não o escolheu. Zumbi e ampliado não são duas espécies opostas de gente. São a mesma pessoa, sob desenhos e circunstâncias diferentes. Os desenhos estão sendo decididos nesse momento, em secretarias, empresas e tribunais, com ou sem a gente na sala.