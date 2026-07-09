Quem ensina a criança a questionar?

Pais costumam recorrer aos filhos para obter orientações sobre tecnologia Pavel Danilyuk / Pexels

Repare numa cena que virou banal. O pai não consegue configurar o aplicativo do banco, ou destravar a smart TV, ou entender por que o celular parou de mandar foto. Ele chama o filho de 12 anos. Em 30 segundos, a criança resolve, entrega o aparelho de volta e some para o quarto. O adulto agradece, aliviado, sem perceber o que acabou de acontecer: quem ensinou foi quem devia estar sendo ensinado.

Não é impressão sua, é retrato de pesquisa. A TIC Kids Online Brasil, do Cetic.br, perguntou a pais e responsáveis onde buscam orientação quando têm dúvida sobre como se proteger na internet. A resposta mais comum não foi a escola, nem um especialista, nem outro adulto. Foram os próprios filhos. Metade dos pais recorre às crianças para entender riscos digitais que eles mesmos não dominam. O andaime que sustentaria o aprendizado da criança está de cabeça para baixo: é a criança segurando o do adulto.

Isso muda a pergunta que a gente vinha fazendo. Nas últimas semanas, falei aqui sobre a ilusão de saber que a inteligência artificial produz, e sobre a importância de localizar onde a gente empaca. As duas colunas terminaram na mesma imagem: uma criança sozinha no quarto, diante de uma máquina que responde antes que ela consiga compreender o que, exatamente, ela não sabe. A pergunta parecia ser "como essa criança se defende sozinha". Mas a cena do aplicativo do banco revela outra, mais dura: e se o adulto que deveria saber como protegê-la também não souber?

Vale entender o que se perde quando não há alguém capaz de apoiar o percurso. Há 50 anos, três pesquisadores descreveram o que um bom tutor faz quando ensina uma criança a resolver algo difícil. Eles chamaram de andaime. O adulto não faz a tarefa pela criança. Ele segura as partes que ainda são grandes demais, para que ela possa se concentrar no pedaço que consegue, e vai soltando conforme ela dá conta. O ponto do andaime é justamente esse: ele existe para ser retirado. Cada pedaço que a criança assume é um pedaço que o adulto larga. A ajuda diminui na medida em que a autonomia cresce.

A inteligência artificial, do jeito que costuma ser usada, faz o contrário do andaime, mas de um jeito que parece útil. Ela não segura o pedaço difícil para a criança tentar o resto. Entrega tudo pronto, inteiro, já no primeiro pedido. Não diminui conforme a criança aprende, porque não sabe se a criança aprendeu. Está lá, igual, respondendo tudo com a mesma prontidão no primeiro dia e no centésimo. O andaime bom vai sendo retirado aos poucos, conforme a criança ganha firmeza. A resposta pronta permanece sempre disponível, à mesma distância, a um toque. O risco é esse: uma ajuda que nunca recua pode impedir justamente o passo que prometia facilitar.

Um experimento com quase mil adolescentes, numa escola de ensino médio, mostrou os dois caminhos lado a lado. Um grupo estudou com uma inteligência artificial que entregava a resposta pronta. Outro, com uma versão da mesma máquina programada para dar pista em vez de resposta, para puxar o raciocínio sem completá-lo. Enquanto a ferramenta esteve na mão, os dois grupos foram bem, e o que recebia tudo pronto até parecia ir melhor. Depois, os pesquisadores tiraram a máquina e aplicaram a prova. O grupo que tinha recebido as respostas prontas foi pior do que quem nunca tinha usado inteligência artificial nenhuma. Tinha se acostumado ao colo, e, no dia da prova, precisou andar sozinho. O outro grupo teve o que a criança do aplicativo do banco não tem em casa: uma máquina desenhada para apoiar sem substituir. Um andaime, não um colo.

A diferença entre os dois grupos não estava na máquina. Estava no tipo de apoio: entregar ou sustentar. Na escola do experimento, quem desenhou foi o pesquisador. Na sala de aula, é o professor. Em casa, à noite, era para ser o pai ou a mãe. Mas é aí que o andaime invertido cobra seu preço: o adulto que pede ao filho para configurar o celular não tem como configurar o modo de pensar do filho diante da máquina. Não por preguiça, mas por desamparo. Ninguém o ensinou, e ele foi jogado nessa função sem manual.

Não dá para transformar todo pai e toda mãe em especialista de inteligência artificial, e nem precisa. O que dá para fazer é um gesto que independe de entender a tecnologia, e que devolve o adulto ao lugar de quem media. Antes de mandar o filho perguntar à máquina, ou depois que ele já perguntou, faça uma pergunta que a máquina não faz: me conta o que você pediu para ela. Não o que ela respondeu, o que você perguntou. Porque quem formula a pergunta revela o que entendeu do problema, e é aí, na qualidade da pergunta, que dá para ajudar, mesmo sem saber a resposta. O pai que precisou do filho para destravar a televisão não sabe o que a máquina respondeu sobre a Revolução Francesa. Mas pode perguntar ao filho o que ele quis saber e como questionou. E isso, que não custa nenhum conhecimento técnico, já é mediação.