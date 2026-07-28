Por que a final da Copa precisou do Brasil?

Mesmo eliminado precocemente, Brasil foi destaque no show do intervalo da final. JUSTIN SETTERFIELD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Domingo, 19 de julho. Terminado o primeiro tempo da final entre Espanha e Argentina, Madonna cantava Music num palco montado no meio do gramado. Ao lado dela, dançavam dois homens que não constavam da lista de atrações divulgada pela Fifa: Ronaldo e Ronaldinho. 14 dias antes, naquele mesmo gramado, a seleção brasileira tinha sido eliminada pela Noruega.

O show durou 11 minutos e esticou o intervalo para mais de 27. Comentaristas reclamaram da americanização, da Copa querendo imitar o Super Bowl, e não estavam errados. Havia quatro estrelas globais, um maestro venezuelano, um coral infantil de Nova York e personagens da Vila Sésamo. A produção tinha tudo que o dinheiro pode pagar. Para parecer espontânea, precisou se aproximar de quem não parecia estar trabalhando.

Foi essa naturalidade que Ronaldo e Ronaldinho emprestaram ao espetáculo. Não precisavam falar, tocar na bola ou explicar nada. Bastava dançar sem pressa, sorrir, existir. Os dois encarnavam algo que alguns começam a chamar de “sonho brasileiro”: uma imagem de alegria, humanidade, espontaneidade e liberdade que o mundo deseja consumir justamente porque não consegue fabricar. A Fifa aproximava sua produção industrial de pessoas que carregam algo que cenário, orçamento e fogos de artifício não conseguem produzir.

Nos minutos finais, o telão mostrou Pelé. Não mostrou gols, dribles nem os três títulos mundiais. A Fifa escolheu as imagens de sua despedida, em 1º de outubro de 1977, quando ele pediu ao público que prestasse atenção nas crianças do mundo e disse que o amor é a coisa mais importante que se leva da vida. Enquanto a cena passava, um coral de crianças cantava.

Ele havia dito aquelas palavras diante de 75.646 pessoas, debaixo de chuva, no Giants Stadium, que ficava naquele mesmo complexo. Quase 49 anos depois, a voz de Pelé voltou a Meadowlands, ao lugar onde ele tinha parado de jogar, para uma final que o Brasil assistiu de casa.

A conta fica desconfortável quando o segundo tempo começa.

O Brasil terminou em décimo primeiro lugar, seu pior resultado desde 1966, e caiu nas oitavas pela primeira vez desde 1990. Se não vencer em 2030, chegará a 28 anos sem título, o maior jejum da nossa história. Ainda assim, foi aos brasileiros que a organização recorreu quando precisou colocar memória, vida e alegria dentro do espetáculo.

Pode ser que ninguém na Fifa tenha aberto uma planilha e escrito “bota o Brasil aqui para gerar engajamento”. Pode ter sido só a intuição do produtor. Não importa. A escolha expôs o paradoxo: o Brasil já não ocupa o centro do futebol que decide campeões, mas continua ocupando o centro do imaginário que faz o mundo se apaixonar por esse esporte.

Um país consegue viver bastante tempo de um patrimônio que deixou de renovar. A aura resiste ao placar por uma geração, talvez duas. Pelé se despediu há quase meio século. Ronaldo e Ronaldinho foram campeões há 24 anos. Desde então, o Brasil continua oferecendo ao futebol mundial aquilo que ele mais gosta de lembrar sobre si mesmo, mesmo sem conseguir transformar essa memória em futuro. Só que memória também se gasta. Se ninguém novo ocupar esse lugar, chegará o dia em que estaremos vivendo só do replay.