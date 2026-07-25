Arquitetos, a IA está batendo à sua porta

Projetos arquitetônicos pelo mundo começam a ser produzidos por IA. Gerzon Piñata / Pexels

A humanidade construiu antes de escrever. Empilhou pedra sobre pedra para deixar o frio do lado de fora, ergueu templos para conversar com o que não via, muralhas para dividir e defender. Desde então, quase tudo o que uma civilização acredita ou teme acaba ganhando forma, peso e endereço. E a matéria fica: um prédio continua produzindo sombra e cansando joelhos muito depois de morrerem todos os que o encomendaram. Por vezes, uma casa concentra séculos de histórias.

À beira do lago Bled, na Eslovênia, a cerca de 50 metros da água, a Vila Epos faz isso desde 1909. Construída pelo arquiteto tcheco Josef Hronek, ganhou em 1936 um jardim de inverno envidraçado desenhado por Jože Plečnik, o mais célebre arquiteto esloveno. Atravessou duas guerras mundiais, sucessivos regimes e a dissolução da Iugoslávia sem sair do lugar, e hoje é protegida como patrimônio cultural. A divulgação internacional do novo empreendimento, porém, costuma atribuir a casa inteira a Plečnik. Os registros locais contam uma história menos simples: Hronek projetou a vila; Plečnik chegou quase 30 anos depois para reformá-la. Antes mesmo de a inteligência artificial entrar em cena, a versão mais sedutora já circulava mais depressa que a mais exata.

Em março de 2025, a inteligência artificial bateu à porta. O arquiteto Tim Fu, que trabalhou na equipe de pesquisa computacional da Zaha Hadid Architects, apresentou o projeto de seis novas vilas no mesmo terreno. Segundo o estúdio, a IA participou de quase todo o processo: a análise das regras de ocupação, a pesquisa sobre a arquitetura tradicional eslovena, o desenho do conjunto, os estudos de eficiência energética e a escolha de materiais. Nada foi construído ainda, e o rótulo de primeiro projeto conduzido por IA em todas as etapas é do próprio escritório. Mesmo assim, algo importante aconteceu ali: a máquina deixou de apenas ilustrar edifícios e começou a participar das decisões que os farão existir.

É essa fronteira que abre uma nova conversa nesta coluna, sobre a arquitetura e as profissões do projeto na era da IA. Devo a série a leitores arquitetos, urbanistas e designers de interiores que a pediram nas redes, com a generosidade de quem confia um assunto que ama. Espero estar à altura do pedido.

O que está em jogo não é pequeno. A arquitetura tem como matéria-prima o mundo físico que compartilhamos uns com os outros. Um parágrafo ruim se apaga; uma janela mal posicionada esquenta ou esfria uma sala por 30 anos. Quando a IA entra numa prática assim, entra na cadeia de decisões que determina onde o sol bate, como se sobe a escada e como a cidade será vista e vivida pelas próximas décadas.

E ela já entrou, de forma desigual e atrapalhada, como toda mudança verdadeira. No Reino Unido, 59% dos escritórios diziam usar IA em 2025, segundo o instituto dos arquitetos britânicos, mas apenas 15% tinham alguma política formal sobre o assunto. De novo, a ferramenta chega antes das regras. O puxadinho, pelo visto, ganhou o mundo. Nos escritórios mais avançados, ela gera alternativas de projeto, testa sol e vento no terreno, escreve memoriais, conversa com os modelos digitais dos edifícios. E quase tudo o que ela propõe é descartado. O trabalho que importa começa na decisão sobre o que merece continuar.

É nesse intervalo que se desenha a figura do arquiteto ampliado. Imagine-o diante de cem fachadas geradas numa tarde, passando por elas como quem folheia um caderno alheio de croquis. Mais do que escolher a que lhe agrada, seu trabalho é reconhecer qual delas responde ao terreno, ao orçamento e à vida que o cliente ainda não conseguiu explicar. Ele usa a velocidade da máquina para abrir o campo de possibilidades e preserva a lentidão necessária para escutar, compreender e escolher. A inteligência artificial encurtou drasticamente o caminho entre imaginar uma casa e vê-la tomar forma. Compreender a vida que vai acontecer dentro dela continua tão difícil quanto sempre foi.