Antes, durante e depois de Toy Story 5

“Toy Story 5” serve para incentivar reflexões sobre telas, bullying e pertencimento. Disney/Pixar / Divulgação

Em algum momento, o rosto do seu filho vai ganhar aquele tom azulado da luz do tablet. No mesmo instante, ele vai ver o rosto, também azulado, de outra criança em sua tela. A Bonnie, oito anos, ganha dos pais um tablet em forma de sapo para fazer amigos. Em pouco tempo, ela está viciada e larga os brinquedos. Poucas vezes um filme infantil coloca pais e filhos diante de uma cena tão familiar, no duplo sentido da palavra. Este guia é sobre não deixar essa oportunidade passar batido.

Antes (em casa, no carro, ou na fila da pipoca)

Não estrague o filme com aula prévia. A ideia é abrir a curiosidade da criança e baixar a sua própria guarda, porque é bem provável que certas cenas batam mais forte em você do que nela.

Plante uma pergunta leve, sem cara de lição: “você vai viajar por um mês e só pode levar um brinquedo ou um tablet, o que leva com você?”. Parece boba, mas o filme vai devolver essa escolha mais tarde, quando brinquedos esquecidos, telas desejadas e um pelotão de Buzz Lightyears perdidos numa ilha deserta começarem a disputar a mesma coisa: o que acompanha uma criança quando ela se sente sozinha. Guarde a resposta do seu filho.

Faça também um combinado pequeno: na saída, cada um conta a cena que mais gostou. Assim, a conversa do depois vira um ritual prometido, e não uma emboscada.

Uma preparação só sua: este é o Toy Story mais pesado da franquia. Tem humilhação, exclusão e uma cena de bullying difícil de ver. Decida agora que, no carro de volta, você não vai querer preencher o silêncio com uma moral. O silêncio vai ser parte importante do trabalho.

Durante (a parte em que você não faz quase nada)

A regra é segurar a língua. Nada de cochichar interpretação no ouvido da criança. Seu trabalho é assistir ao seu filho assistindo.

Repare no rosto dele em três momentos. Quando a Bonnie entra no estado de zumbi de tela. Quando, numa festa do pijama, as amigas a chamam de bebê por ainda brincar com brinquedos e espalham fotos da Jessie no grupo, enchendo a Bonnie de emojis de bebê chorando. E quando a Bonnie se mostra triste ou desconfortável com o tratamento. Onde ele ri, desvia o olhar ou fica quieto, talvez esteja o começo da conversa que vem depois.

Uma única cumplicidade é permitida durante a sessão: fiquem para a cena pós-créditos. Ela mostra um menino sozinho num parquinho. Troquem um olhar ali. Essa imagem vai fazer sentido mais tarde.

Depois (onde mora a coluna inteira)

Nunca comece com "e aí, o que você aprendeu?". Acaba com a conversa. Abra pelo que ficou no corpo: "qual cena mais te marcou?". Daí em diante, vá fundo aos poucos, sempre amarrando a pergunta a uma cena, nunca a uma ideia solta.

Sobre pertencer e se trair: "por que a Bonnie mandou a Jessie embora, se ela amava a Jessie?". É a porta para falar de fazer o que a gente não quer só para caber num grupo.

Sobre o bullying, comece pela vítima e tenha coragem de virar o espelho aos poucos: "como você acha que a Bonnie se sentiu com aqueles emojis?", depois "você já recebeu algo assim?" e, por último, a mais difícil, "você já mandou?". Seu filho não é só vítima em potencial, e fingir que é só isso seria a parte fácil e falsa da conversa.

Sobre o tablet ter duas caras: “o que a Lilypad fez de pior? e o que ela fez de melhor?”. A Lily que isola a Bonnie é a mesma que, depois de sentir culpa pelo bullying, ajuda a Bonnie a encontrar uma amiga de verdade. A conversa boa está justamente aí: a tela não precisa ser tratada como monstro, mas também não merece ser absolvida só porque às vezes ajuda. Se isso já é difícil para um adulto, vale tentar com uma criança de oito anos.

Sobre o tempo roubado: a premissa fria da Lilypad é a de que a Bonnie está atrasada e precisa alcançar as colegas, e a Jessie acusa os aparelhos de fazer as crianças crescerem rápido demais. Pergunte: "Você sente que precisa crescer rápido? Por quê?". Prepare-se para não gostar da resposta.

E quando as palavras cansarem, sugira as atividades.

A noite da ilha deserta. Uma noite na semana, cada um escolhe uma coisa para fazer sem tela, e os celulares vão todos para a gaveta, o seu inclusive. É o eco da cena final, em que a Bonnie e a nova amiga misturam brinquedo e tela e descobrem que dá para ter os dois sem virar refém de um.

Desenhe a sua Lilypad. Peça que seu filho desenhe o próprio tablet como personagem e escreva uma frase que ele diria. O que aparece na fala e na tela do tablet mostra como a criança imagina a tela falando com ela. Você aprende mais nisso do que em dez conversas.

O combinado d'O Lago. A rede social do filme se chama O Lago. Criem juntos as três regras da casa para telas e mensagens, com seu filho como coautor. Regra que a criança ajuda a escrever tem mais chance de virar pacto. Regra que desce pronta costuma virar obstáculo.