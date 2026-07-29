A IA, o arquiteto e a chuva inesperada

A enchente surpreendeu moradores de Lajeado, expondo limites nas previsões e na política local de proteção contra riscos. André Ávila / Grupo RBS

Na manhã de 22 de julho, na Rua Borges de Medeiros, em Lajeado, os vizinhos esvaziavam as casas com a ajuda de caminhões quando alguém lembrou da moradora que estava no trabalho enquanto a água subia. Sandra dos Santos resolveu: “Vamos arrombar a porta para salvar as coisas dela”. Tiraram os móveis, tiraram o carro com água no assoalho, levaram tudo para o Parque do Imigrante. “A gente tem de ajudar, né. Não tem o que fazer”, disse Sandra à reportagem da GZH. Na mesma cidade, as máquinas ainda demoliam parte dos 335 imóveis condenados pelas cheias de 2023 e 2024. A enchente nova encontrou a cidade desmontando a anterior.

A 13 mil quilômetros dali, em Dubai, um hospital que ainda não recebeu seu primeiro paciente já foi testado dezenas de vezes contra desafios climáticos. No projeto do Hamdan Bin Rashid, primeiro hospital oncológico integrado da cidade, a equipe da Stantec usou, segundo a Autodesk, uma plataforma com inteligência artificial que simula em tempo real o vento e o sol sobre cada variação do desenho, e calcula até o carbono embutido nos materiais. A cada ajuste no volume, o modelo recalcula; o resultado orientou o sombreamento e a eficiência energética de um edifício onde pacientes fragilizados passarão horas em tratamento ao abrigo do calor do deserto. A máquina testou as alternativas; os arquitetos decidiram que riscos eram mais importantes e o que construir a partir deles.

Lajeado mostrou o limite dessa promessa. O cenário inicial dos órgãos de monitoramento indicava que o Taquari não alcançaria a cota de inundação. De madrugada, a projeção mudou; às 2h40min, a prefeitura acionou o plano de contingência e começou a retirar famílias no escuro; às 4h20min, o rio passou da cota em Encantado e, logo depois, nos vizinhos. O prefeito em exercício, Guilherme Cé, resumiu com honestidade rara: em 2024, as projeções estaduais foram precisas; desta vez, as chuvas nas cabeceiras dificultaram a previsão. Aqui, há um ponto que merece cuidado: uma previsão pode ser tecnicamente responsável e ainda assim mudar poucas horas depois, quando a realidade entrega novas informações. Projetar sempre exigiu consultar o passado para estimar o futuro. A mudança do clima está tornando essa régua menos confiável. E todo painel que promete transformar meteorologia em profecia merece desconfiança.

O que a inteligência artificial oferece, então, são duas ampliações, uma para cada lado da obra. Antes do concreto, ela permite testar o projeto contra vários futuros possíveis, mais chuva, mais calor, mais gente, quando mudar ainda custa pouco; a competência humana passa a ser desenhar o que continua de pé, ou fracassa menos, quando o futuro real contraria a previsão atual. Depois do concreto, sensores alimentam modelos digitais que comparam o desempenho previsto com o que de fato acontece, e a IA ajuda a encontrar desvios que escapariam à observação comum. A consequência é moral antes de ser técnica: fica mais difícil alegar que não se sabia. Embora nada impeça, é claro, que alguém saiba e escolha não agir.