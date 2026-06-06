Você prefere uma cabeça cheia ou bem-feita?

Edgar Morin faleceu no dia 29 de maio de 2026. Adriana Franciosi / Agencia RBS

Um aluno entrega um texto sobre Edgar Morin. Excelente, com complexidade e pensamento crítico nos lugares certos. Cita até a cabeça bem-feita. O professor lê e sente o que tantos já sentiram este ano. Está bom demais para ser verdade...

O primeiro reflexo é caçar o plágio, mas a pergunta que interessa vem em seguida: será que o aluno compreendeu alguma coisa do que entregou?

Morin morreu na última semana, aos 104 anos. Atravessou a ocupação nazista dentro da Resistência Francesa, entrou no Partido Comunista, foi expulso por enfrentar o stalinismo e passou as décadas seguintes erguendo uma obra contra uma tentação persistente: o pensamento que fragmenta. Não vou homenageá-lo no modo automático. A homenagem que ele merece dá mais trabalho: usar o que ele pensou para compreender o que estamos vivendo agora.

A expressão cabeça bem-feita vem de Montaigne, no século XVI, na lição de que mais vale uma cabeça bem-feita que uma cabeça cheia. Morin pegou a ideia e deu urgência. A cabeça cheia acumula informação. Repete, ajusta, devolve, entrega no prazo. A cabeça bem-feita é diferente. Ela relaciona, contextualiza, questiona, costura o que a escola teima em separar.

E a inteligência artificial serve a qual das duas? Às duas. É o que o pânico e o deslumbramento não enxergam. A mesma ferramenta que fabrica cabeça cheia em escala industrial, resposta pronta a um clique, pode virar aliada da cabeça bem-feita. Depende do que se pede a ela e de quem ensina a pedir. A diferença está no projeto pedagógico e não na máquina.

Em 1999, a UNESCO pediu a Morin um livro sobre o que a educação do futuro precisaria saber. Saíram os sete saberes necessários à educação do futuro. Três deles batem na porta da sala de aula de hoje.

O primeiro ele chamou de cegueiras do conhecimento, o erro e a ilusão. A IA erra com confiança. Inventa fonte, cita lei que não existe e repete preconceito sem corar. Desconfiar com método deixou de ser refinamento de pós-graduação para virar letramento básico e tema da nova encíclica de Leão XIV.

O segundo é o conhecimento pertinente. De que serve o aluno ter todas as partes se ninguém o ensina a ligar uma à outra? A IA entrega o fragmento perfeito. Costurar o fragmento no contexto, e o contexto na vida, segue sendo tarefa humana.

O terceiro é enfrentar a incerteza. Essa pode ser a lição mais valiosa que a máquina ensina sem querer. Resposta rápida nem sempre é resposta satisfatória. Morin falava em navegar num oceano de incertezas. A IA é exímia em fingir que o oceano é uma piscina rasa.

E aqui chego ao que me incomoda de verdade. A IA responde num átimo, e a escola segue fazendo perguntas de linha de montagem, que qualquer robô resolve. Pergunta curta, resposta curta, nota no boletim. A máquina dissolve esse modelo em segundos. E, talvez, nos faça um favor, porque ele já vinha perdendo o sentido há décadas.

É nesse ponto que a ideia do Professor Ampliado deixa de ser conceito e vira prática. O professor não se amplia porque usa uma ferramenta nova. Ele se amplia quando transforma a resposta pronta em nova investigação, quando lê o que o algoritmo não viu, quando percebe que o texto impecável pode esconder uma aprendizagem vazia. Diante da IA, talvez uma das tarefas mais bonitas da docência seja a de proteger a pergunta até que ela vire pensamento.