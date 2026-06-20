Um diploma que nasceu velho

Reformas em universidades chinesas expõem a dificuldade de preparar jovens para um mercado que muda antes da formatura. Zhe ZHANG / Divulgação

A China extinguiu 12 mil cursos em quatro anos e o Estado acelera para chegar ao futuro. Mas correr mais depressa resolve a dúvida de para onde ir?

Um jovem recebeu, neste ano, o diploma do curso de design de produto na Universidade de Xangai de Ciência e Tecnologia e viu a porta se fechar. A universidade decidiu que não aceitaria novos alunos. Sob anonimato, já que o tema é delicado, ele resumiu o motivo: o avanço acelerado da inteligência artificial atingiu em cheio o design de produto.

O que aconteceu com aquele curso virou política nacional, numa escala difícil de imaginar. Entre 2021 e 2025, segundo reportagem do South China Morning Post com dados do Ministério da Educação chinês, as universidades do país revogaram ou suspenderam 12.200 cursos de graduação e abriram 10.200 novos. Quase um terço dos programas universitários da China sofreu alterações em quatro anos.

Os cortes atingiram principalmente artes, humanidades, línguas e gestão. A Universidade de Comunicação da China, uma das mais respeitadas do país em mídia, encerrou cursos como fotografia, quadrinhos e design de moda. No lugar, entraram graduações alinhadas às prioridades de Pequim. Uma delas é a inteligência incorporada, que é a IA aplicada a robôs e máquinas capazes de agir no mundo físico. Nove universidades agora oferecem graduações nessa área.

O pano de fundo é uma crise de desemprego entre os jovens. Mais de 16% deles estão desempregados, e 12,7 milhões de formandos vão disputar vagas só em 2026.

À primeira vista, o plano parece preciso. O velho sai, o novo entra, e o Estado alinha oferta e demanda. Mas há um detalhe, quase escondido no fim da reportagem. Chu Zhaohui, pesquisador sênior do Instituto Nacional de Ciências da Educação da China, observou que muitos dos cursos cortados agora haviam sido criados poucos anos antes, em uma fase anterior dessa mesma reforma. Nasceram para acertar no amanhã e foram aposentados antes do sol nascer.

O próprio Chu sugere que trocar um curso por outro é um remendo de curto prazo, e que faria mais sentido dar ao estudante a liberdade de montar o próprio percurso, segundo seus interesses e forças, em vez de receber um mapa pronto. É a autoridade da reforma admitindo, quase que sem querer, o que a manchete não diz. O Estado chinês planeja bem e com intenção. O que ele está descobrindo é que o ciclo da previsão está cada vez mais curto. Ao fim de cinco anos de formação, o mundo prometido na escolha do curso já não está mais lá.

Antes de guardar isso como coisa que só acontece do outro lado do mundo, vale olhar mais de perto. No Brasil, a mesma ansiedade ganha a mesa do jantar. É a conversa da família sobre qual curso ainda vale a pena, a tentativa de tratar a escolha da carreira como um seguro contra um futuro cada vez mais imprevisível. A China levou essa ansiedade de família para a escala de uma potência e esbarrou no mesmo limite de quem decide na sala de casa: a dificuldade de saber para onde ir não se resolve com mais pressa.

Talvez por isso, o detalhe mais inquietante da notícia não esteja na China. Está na aposta que ela torna visível. A de que ainda existe uma lista certa de cursos, desde que alguém consiga atualizá-la rápido o bastante.

Mas e se o problema não for a lista?