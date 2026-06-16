Trabalhar no seu ritmo agora é atraso

A promessa de mais tempo livre trazida pela IA repete o debate histórico sobre divisão do trabalho e descanso. Tara Winstead / Pexels

O fim de semana, essa invenção que hoje parece tão natural quanto reclamar da segunda-feira, ganhou um empurrão importante há cerca de um século.

Em 1926, a fábrica da Ford passou a fechar aos sábados. Cinco dias de trabalho, 40 horas e uma ideia ainda radical para a época: o operário tinha direito a um tempo que não pertencia ao patrão. A linha de montagem existia havia mais de 10 anos. Não foi a tecnologia que entregou, sozinha, aquele descanso. Ele só apareceu quando decisões humanas começaram a reorganizar o tempo do trabalho, no meio de greves, pressão sindical, legislação e do cálculo de industriais que perceberam que gente descansada produz mais e consome mais. A semana de cinco dias não caiu de paraquedas na fábrica. Foi sendo conquistada por décadas de disputa até virar o normal que hoje parece óbvio.

Cem anos depois, a briga é parecida, mas com outro nome. Enquanto escrevo, o Congresso discute o fim da escala 6x1, a divisão entre seis dias de trabalho e um de descanso. Os argumentos de 2026 lembram os de 1926: de um lado, quem defende que dá para trabalhar menos sem produzir menos; de outro, quem teme o custo de operar com menos horas. Mas quando a produtividade aumenta, o tempo que sobra não vira descanso sozinho. Alguém decide se ele vira direito, lucro, salário, consumo ou mais trabalho. Tempo livre, um século depois, continua não sendo dádiva de tecnologia. Continua sendo alvo de disputa.

E essa regra centenária encontra agora a inteligência artificial. A IA promete um ganho de produtividade sem precedentes. Em tese, é tempo de sobra para pensar melhor, criar mais, descansar. Mas quem decide se esse tempo vai virar descanso, e não mais cobrança? Em 1926, havia um sindicato na porta da fábrica. Em 2026, há uma PEC que avançou no Congresso. Nos dois casos, alguém disputa a alocação do tempo. Para o tempo que sobra graças à IA, quem está nessa porta?

A resposta desconfortável é que quase ninguém está com força suficiente, pelo menos não na velocidade necessária. Existem leis de IA em discussão, há debate e há regulação a caminho. Mas a regulação chega por decreto, consulta pública e disputa que leva anos. A expectativa chega por reunião de segunda, prazo de quinta e o colega que entregou três versões enquanto você ainda lia o problema. Uma anda no ritmo da política. A outra, no ritmo do trabalho. Quando uma alcança a outra, a régua já subiu várias vezes.

E ela sobe de um jeito que cansa diferente. Você acorda numa terça comum e descobre que está mais lento. Não foi demitido nem substituído por um robô, mas agora a expectativa é que você entregue cinco relatórios em vez de um, teste 10 cenários antes do almoço e responda a qualquer mensagem com clareza, rapidez e acabamento de texto revisado. Trabalhar no seu ritmo virou sinal de atraso. O esgotamento deixa de ser só o de fazer demais, aquele cansaço de corpo que o operário de 1926 levava para casa, e vira outro, mais difícil de identificar: a sensação que não passa de estar ficando para trás de uma linha que não para de se mover. É uma maratona sem linha de chegada.

Há uma perda grave. Quando a régua sobe todo mês, o erro deixa de ser parte do aprendizado e vira risco de exclusão. Quem está aprendendo perde a margem de errar devagar, porque ao lado parece haver sempre alguém que entrega rápido e sem tropeço aparente. A folga para titubear, errar e refazer, esse intervalo onde se aprende a pensar, vai desaparecendo.

A inteligência artificial não precisa de um apocalipse de ficção científica para cobrar o seu preço. Ela opera na escala do cinza e do provável: a continuação de uma disputa que a semana de cinco dias tornou visível há um século, agora sem ninguém na porta. O tempo que a IA promete será alocado por alguém. E, por enquanto, quem mais decide é a inércia, que em toda a história da tecnologia só soube fazer uma coisa com o tempo poupado: transformá-lo em mais expectativa.