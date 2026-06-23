Pense duas vezes antes de tocar a tela

No intervalo entre a dúvida e a resposta pronta, ainda existem atritos que vale a pena preservar. Vitaly Gariev / Pexels

A criança não conseguia sair do lugar no problema de matemática e pediu ajuda ao pai, que já estava ao lado, com o celular na mão. Em três segundos, o aplicativo conseguiria dar uma explicação bem didática, certamente melhor do que a dele. E ali, no intervalo entre a dúvida da criança e a resposta pronta, mora uma das perguntas mais importantes desta nova era. Em vez de tentar descobrir apenas o que a máquina pode fazer por nós, precisamos identificar o que deve continuar sendo feito por nós, mesmo quando ela poderia fazer melhor.

Casos parecidos se multiplicam. É o professor diante de uma redação impecável que ele não sabe se o aluno escreveu. É o gestor que recebe de um estagiário um relatório bom demais para o tempo que levou. É qualquer um de nós, abrindo a IA antes de ter explorado com profundidade o que, exatamente, estava buscando. Em todos esses casos, a tecnologia oferece atalhos. Quase sempre, a etapa que ela pula é a mesma: aquela em que a gente precisa parar para pensar.

As três colunas anteriores giraram em torno da mesma pergunta: de quem é o tempo que a IA promete economizar? A tecnologia entrega eficiência, mas a cultura costuma transformar eficiência em novas cobranças. As respostas coletivas, em leis, regras e acordos, vêm mais devagar do que a pressão por produzir mais. Por isso, este texto final desce para o cotidiano: o que pais, professores, gestores e cada um de nós ainda podem proteger para que as pessoas continuem capazes de pensar por conta própria?

É isso que está em jogo naquele instante em que o dedo corre para a tela. O processo de reflexão começa antes da resposta, na hora meio desconfortável em que a pessoa ainda está tentando entender qual é o problema, o que importa de verdade e por onde começar. É quando a pergunta ainda está sendo formulada, a primeira frase não chegou, a hipótese dá errado e é preciso tentar de novo. Essa parte é lenta, irritante e nada charmosa. Mas é nela que se aprende a escolher o que é relevante, a desconfiar da primeira resposta e a sustentar uma dúvida que precisa permanecer. Quando a IA entrega uma solução boa o bastante antes dessa travessia, ela não rouba o pensamento de uma vez. Vai tornando esse esforço dispensável aos pouquinhos, como uma torneira gotejando.

Já há sinais de que isso está acontecendo. Pesquisadores da Microsoft e da Carnegie Mellon ouviram 319 trabalhadores sobre 936 situações reais de uso de IA no trabalho. O que apareceu é fácil de entender: quando a pessoa confia demais na máquina, confere menos o resultado. Quando confia mais no próprio julgamento, tende a questionar mais a resposta que recebeu. A IA não decide por você. Ela torna mais fácil parar de decidir. Isso pesa ainda mais sobre quem está aprendendo, porque justamente quem tem menos repertório é quem mais precisa treinar a desconfiança. Essa é uma mensagem importantíssima para todos os educadores brasileiros.

Proibir a IA seria fingir que o mundo não mudou. Tratar a página em branco como penitência obrigatória também não levaria a lugar nenhum. O que nos interessa é escolher os atritos que ainda nos formam, e protegê-los. Vale para a criança, mas não só para ela. Um pai segura a resposta perfeita e devolve com outra pergunta: “o que você já entendeu, onde travou?”. Um professor passa a avaliar menos o texto polido e mais o caminho até ele. Um chefe pede ao estagiário que explique, com as próprias palavras, como chegou à solução e onde discorda da resposta da máquina. Uma equipe combina uma rodada de ideias antes de pedir que a IA organize as alternativas. Parece pouco, mas não é.

E também não é nostalgia, nem romantização da dificuldade. A IA pode tornar esse esforço melhor, não menor. Pode fazer perguntas que a gente não faria, mostrar a lacuna que a gente não viu, bancar o leitor mais cético da sala. Esse é o uso que interessa, a máquina como parceira para pensar, criar e aprender melhor, não como elevador que nos leva ao topo enquanto atrofia nossas pernas. A diferença entre as duas coisas não está na ferramenta, mas em quem decide o que vai continuar difícil de propósito.