O Ensino Técnico encurta o caminho até o emprego, mas a IA também aprende atalhos

Quem escolhe um curso hoje precisa perguntar o que aquela formação ensina quando o emprego muda. Mikhail Nilov / Pexels / Divulgação

O conselho costuma chegar antes mesmo da dúvida. Faz um curso técnico, que pelo menos garante uma profissão. É um bom conselho e o país começou a segui-lo em peso. Ele responde, de forma curta, à pergunta que ronda qualquer escolha de carreira hoje: por quanto tempo um curso escolhido aos 18 anos dá conta de um mundo que muda antes da formatura?

Os números dão razão ao conselho. São Paulo dobrou as matrículas no Ensino Médio Técnico em três anos, de 137 mil para 321 mil, mirando o patamar da OCDE, onde quase metade dos jovens passa por alguma formação profissional. A média no Brasil ainda é de cerca de um em sete. A lógica é forte: curso mais curto, mais aplicado e mais próximo do emprego. Quem conclui uma formação técnica ganha, em média, quase um terço a mais do que quem fica só no Ensino Médio. O avanço fazia falta.

Por baixo da aposta corre uma crença antiga, a de que o trabalho manual resiste melhor que o intelectual, e que treinar uma prática protege mais do que estudar uma teoria que logo envelhece. Em 2025, a Organização Internacional do Trabalho mediu quais ocupações a inteligência artificial atingiria primeiro. Um em cada quatro empregos no mundo aparece exposto. O cenário mais provável é a transformação das tarefas, mais do que o fim dos postos: o procedimento aprendido na escola pode envelhecer enquanto a pessoa ainda o executa. A exposição se concentra onde a tarefa é mais padronizada e codificável. No topo, os trabalhos de escritório. Logo atrás, os técnicos. As ocupações que mais dependem do corpo e do contexto ficam entre as menos atingidas. O que se repete e se padroniza, a parte vendida como a segurança do Ensino Técnico, é também o que a máquina copia primeiro. Ela começa pela parte do trabalho que já virou processo.

Sempre que se defende o Ensino Técnico, alguém cita a Alemanha. O que costuma escapar é o que sustenta o modelo de lá. A lei alemã de formação profissional não trata apenas do primeiro curso. No mesmo texto, prevê a formação continuada e o reaprendizado, dentro de um sistema batizado com todas as letras de aprendizagem ao longo da vida. Os currículos dos cursos são revistos de perto por empresas e sindicatos, acompanhando a mudança da tecnologia, e o aprendiz divide a semana entre a fábrica e a escola, voltando a estudar várias vezes na carreira. O que protege ali tem menos a ver com o diploma e mais com a estrutura que mantém o trabalhador atualizado.

Expandir o técnico no Brasil é necessário, e o país demorou a levar isso a sério. Ensinar a fazer é a força dessa formação. O risco mora em ensinar a fazer como se a maneira de fazer fosse durar para sempre. Um curso que entrega um procedimento fechado funciona como mapa de bolso: cabe na mão e leva a um único lugar, que pode não existir mais quando o aluno chega. O que amplia um jovem, num curso técnico ou numa faculdade, é sair sabendo recompor o próprio trabalho quando a ferramenta muda. Essa capacidade tem pouco a ver com a envergadura do diploma e quase tudo a ver com o hábito de continuar aprendendo depois que ele fica pronto.

Quem escolhe um curso hoje precisa perguntar mais do que “isso dá emprego?”. Precisa perguntar o que aquela formação ensina quando o emprego muda. Que capacidade fica quando o manual acaba? Diagnosticar um problema, adaptar uma ferramenta, ler o contexto, refazer o caminho quando a tarefa muda de forma. Em qualquer ofício, técnico ou universitário, o que tende a sobrar é menos a execução repetida e mais o julgamento diante do caso que não veio no roteiro.

O Brasil acertou em encurtar a distância entre a escola e o trabalho. Falta saber se está formando gente capaz de redesenhar o próprio caminho, ou apenas entregando, em formato de bolso, um mapa que envelhece cada vez mais rápido.

Para saber mais

Generative AI and Jobs: A Refined Global Index of Occupational Exposure — Organização Internacional do Trabalho, 2025. Estudo que mede a exposição de diferentes ocupações à inteligência artificial generativa, com trabalhos de escritório entre os mais expostos e tarefas físicas e contextuais entre as menos expostas. Em inglês.

Education at a Glance 2025: Notas Estatísticas Inep/MEC —Documento que apresenta o Brasil em perspectiva comparada com a OCDE, incluindo a distância do país na formação técnica de nível médio. Em português.