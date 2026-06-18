O alívio de um vício que acaba

Em época de Copa, as crianças ficam vidradas em coisas que não estão em uma tela. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Há poucos objetos mais sinceros do que um álbum de figurinhas incompleto.

A criança rasga o pacotinho antes mesmo de sentar. Os olhos correm pelas figurinhas atrás da que falta, e quando vem de novo o mesmo lateral repetido, vem junto o suspiro que todo mundo conhece. Faltam três, aquelas três. E a única forma de conseguir é ir até a banca, negociar na escola ou se arriscar no famoso jogo do bafo.

Nesses dias de Copa, vejo crianças por toda parte vidradas em bandeiras, desenhos, bugigangas, coisas que não estão em uma tela. E confesso que sinto um alívio. Um alívio de verdade. Só que talvez ele mereça um pouco de desconfiança, e vale refletir sobre o que, exatamente, está nos aliviando.

Porque o álbum de figurinhas é uma das máquinas de engajamento mais antigas que a infância conheceu. A escassez fabricada, a raríssima que vale 10 comuns, o pacote lacrado que você abre sem saber o que vem dentro, a criança implorando mais um. É o mesmo laço do feed, só que mais velho. O alívio que a gente sente não vem de a criança ter escapado do laço. Vem de o laço, desta vez, ter um formato que a gente reconhece e tolera.

A tentação fácil seria transformar isso numa briga entre papel e tela. Seria confortável, mas falso. A diferença que importa é outra. O álbum tem atrito. A criança precisa do corpo, da banca, do colega para trocar, precisa jogar, negociar olhando no olho e às vezes voltar para casa de mãos vazias. E o álbum tem fim. Você completa, cola a última, e acabou. O feed não tem corpo, não tem rosto na negociação e, principalmente, não tem fim. O que você sente é o alívio de ver a criança presa a um jogo que, diferente da tela, um dia termina.

Existe um detalhe que desmonta a nostalgia fácil. Há quem compre a figurinha que falta, quem pague para receber o álbum inteiro completo de uma vez. É o mesmo objeto com o sentido invertido. A figurinha caçada, trocada, finalmente encontrada na banca da esquina, é a travessia inteira. O álbum entregue pronto é a chegada sem o caminho, e o caminho era a única coisa que valia. A mesma cena do estádio, só que em papel: ninguém compra o placar final, ninguém pula para os acréscimos, ninguém assiste ao compacto com a vibração de quem viveu os noventa minutos sem saber como termina.

E olha que esta seria a Copa perfeita para pular tudo. É uma das copas mais mediadas por máquinas da história. A bola tem um sensor que lê o movimento quinhentas vezes por segundo, e os jogadores viraram avatares tridimensionais para o impedimento semiautomático. Parece o fim do drama. Mas a máquina mede a posição no milímetro e quem decide se houve interferência na jogada continua sendo o árbitro, de carne e osso. A torcida segue xingando.

A chave para os pais talvez esteja aí. A mesma IA que ajuda o árbitro a ver melhor pode, em outra forma, fazer o contrário na vida de uma criança: entregar o fim antes do caminho, a resposta antes da pergunta, para alguém que ainda está aprendendo a desejar, a esperar, a errar e a conversar. O álbum mostra o que a gente quer de qualquer tecnologia que entre em casa: que tenha atrito, gente de verdade do outro lado e algum fim. A pergunta fica melhor quando muda de lugar: essa ferramenta se comporta como o álbum ou como o feed? A IA pode se comportar das duas formas.

Dá para testar num gesto pequeno, sem virar dever de casa. Antes de um jogo, peça junto com seu filho para uma IA prever o placar e explicar o porquê. Depois, assistam à partida inteira. No fim, comparem a previsão com o que aconteceu e conversem sobre a seguinte pergunta: o que ela ajudou a enxergar e o que ela jamais poderia ter vivido no nosso lugar? A previsão pode acertar às vezes. Mas não comemora o gol, não sente a injustiça de um pênalti não marcado, não troca a figurinha repetida, não ri da prima que se acha a melhor técnica do mundo.

O alívio que você anda sentindo é real, mas tem data para acabar. No dia 19 de julho, a Copa termina, as bandeiras descem, os álbuns vão para a gaveta, e as telas continuam onde estavam. O álbum não era a solução. Era a lembrança, meio grudada de cola e de figurinhas repetidas, de como era uma obsessão que ainda sabia terminar.