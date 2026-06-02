A IA vai te dar mais tempo? 

Tecnologias domésticas poupam tarefas, mas nem sempre devolvem descanso. Vitaly Gariev / Pexels

O aspirador-robô chegou prometendo tempo livre. A ideia era essa: você liga o trambolho, ele passeia pela casa, e você se deita no sofá. Funcionou, por algum tempo. Na primeira semana, foi quase um milagre doméstico ver a máquina sumir embaixo da cama e voltar com a sujeira que ninguém via. Na terceira semana, outras expectativas já haviam sido criadas. O chão, que antes era varrido todo sábado, passou a ser aspirado todo dia. Deixar de fazer um dia era desleixo. O robô não devolveu o domingo. Em silêncio, mudou o significado de casa limpa.

Esse tipo de cena reproduz, com cada novidade, uma das histórias mais antigas da tecnologia. Toda inovação chega com a promessa de poupar tempo. E muitas cumprem, pelo menos no nível da tarefa. O problema começa depois, quando o tempo poupado escorre pelo ralo. O ganho de hoje é o padrão de amanhã, e o que sobraria para o descanso acaba virando mais uma obrigação que cabe nas 24 horas.

A historiadora Ruth Cowan estudou esse efeito dos eletrodomésticos por um século. A máquina de lavar, o aspirador, a geladeira, o ferro elétrico, tudo prometia liberar tempo de quem cuidava da casa. Cowan estudou os dados e chegou a uma conclusão frustrante: o tempo gasto com tarefas domésticas quase não diminuiu ao longo das décadas. Ao invés de diminuir o esforço, a transformação foi na expectativa. A tecnologia subiu a barra do que era considerado o mínimo aceitável.

Esse é o ralo. A tecnologia poupa tempo na tarefa, mas esse tempo reaparece como exigência maior. Há uma engrenagem econômica por trás disso. Em um sistema que mede valor pela produtividade, tempo livre raramente permanece livre por muito tempo. Logo vira mais disponibilidade, mais meta, mais entrega. Até o descanso precisa se justificar no currículo invisível da vida adulta.

O efeito eletrodoméstico aparece em situações contemporâneas. O Pix fez da transferência de dinheiro algo instantâneo e de graça. Resultado: a gente transfere mais, divide a conta em cinco, paga com o celular, e ainda recebe a cobrança do amigo no domingo à noite com um "me manda o Pix quando puder" (que quer dizer “faz agora, por favor"). O aplicativo acabou com o rolê semanal ao banco. No lugar, a gente confere o mesmo saldo dez vezes por dia. O que era tarefa, virou hábito. O que custava algumas horas da manhã, agora custa atenção em tempo integral.

Em 1930, um economista famoso fez uma conta de padeiro e previu que, um século depois, seus netos trabalhariam 15 horas por semana. A produtividade ia crescer tanto que o trabalho seria quase um passatempo. A produtividade cresceu mesmo, mais até do que ele imaginou, mas as 15 horas da semana de trabalho nunca chegaram. Ele não previu que, cada vez que produzir ficasse mais fácil, a gente simplesmente decidiria aumentar a produção.

Porque é isso que fazemos. Não há uma linha de chegada com os dizeres “aqui é o suficiente” que a tecnologia nos ajuda a alcançar. A linha se move toda vez que a gente chega perto. Depois da roupa lavada toda semana, veio a roupa lavada e passada. Depois da mensagem mais rápida do e-mail, veio a resposta imediata, a qualquer hora. A cada degrau de eficiência, surge outro degrau, e o anterior deixa de contar como esforço para ser entendido como obrigação.

Repare nisso esta semana. Escolha uma tecnologia que te economiza tempo, o forno de micro-ondas, o carro, o GPS que evita o trânsito, e pergunte para onde foi o tempo que ela economizou. O que ele virou?

A promessa de mais tempo não é uma mentira. A máquina entrega o que diz entregar. O que ela não conta, porque não sabe, é que a gente não para na margem que ela alcança. A gente usa o fôlego novo para nadar mais longe. E aí chega ao outro lado tão sem ar quanto antes (ou pior?). Pelo menos, temos uma casa mais limpa, uma conta dividida mais rápido e a estranha sensação de que o descanso prometido foi momentaneamente adiado.

E agora a inteligência artificial chega carregando a versão mais ambiciosa dessa mesma promessa: poupar nossos braços, nossos deslocamentos, nossas tarefas e, pela primeira vez, devolver tempo ao próprio pensamento.

(Continua…)

Para saber mais

Ruth Cowan — More Work for Mother (1983), página do Google Books com bibliografia, descrição e resenhas.

Keynes — Economic Possibilities for our Grandchildren (1930), texto integral no Marxists Internet Archive (é onde a frase das "três horas por dia ou quinze horas por semana" aparece na fonte).

Paradoxo de Jevons — verbete da Wikipédia em inglês, que traça a origem no livro The Coal Question (1865) e a tese de que o ganho de eficiência baixou o custo do carvão e ampliou seus usos, fazendo o consumo total crescer em vez de cair.