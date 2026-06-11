A IA é treino ou muleta?

Com orientação, a tecnologia pode ajudar o aluno a enxergar melhor o próprio raciocínio. Ahmet Kurt / Pexels

Era fim de semestre em 2023, e Kristi Girdharry reconhecia, a cada trabalho de aluno que abria, a mesma voz sintética, sem marca, sem relevo e sem assinatura. Professora de escrita, ela tinha apostado em uma postura neutra. Não proibiu a IA, tampouco a abraçou. Deixou cada um ir caminhando, sem lenço e sem documento. Os textos à sua frente diziam que a aposta havia falhado. E o que ela sentiu primeiro não foi raiva, mas culpa por não ter sido mais firme quando ainda dava tempo.

O que nos interessa aqui é o que ela fez com esse fracasso.

Girdharry deixou a pose de observadora e virou uma mentora, com opinião. Hoje, ela pede que os alunos escolham um parágrafo do próprio texto e perguntem à IA o que um leitor cético questionaria ali. A resposta da máquina não é usada como texto final, mas como treino de revisão: ela aponta buracos no argumento, trechos confusos, ideias que precisam de mais evidência. Aos poucos, os alunos vão aprendendo a ocupar esse lugar de leitores céticos. Um semestre depois, Girdharry ouviu seus alunos fazendo, na revisão dos colegas, as mesmas perguntas críticas que antes vinham da tela.

A ferramenta já não era mais necessária.

Repare na diferença. A IA que entrega a resposta pronta poupa o esforço do pensamento e leva o aprendizado junto. A IA que devolve a pergunta certa obriga o aluno a pensar mais. É a mesma ferramenta, mas o uso e os resultados são completamente diferentes.

Essa distinção não é luxo de quem tem laboratório de informática e wi-fi de sobra. Em junho de 2024, em Benin City, na Nigéria, 800 adolescentes de Ensino Médio começaram a fazer aulas de inglês no contraturno. Cada encontro começava com uma explicação do professor e, depois, os alunos conversavam com a IA. Sempre sob orientação, com o professor circulando como quem conduz uma orquestra. O estudo que acompanhou tudo, liderado por pesquisadores do Banco Mundial, registrou um ganho de aprendizado raro para programas desse tipo.

Os números viraram manchete no mundo inteiro: dois anos de aprendizado em seis semanas. Mas a manchete engana. Os próprios pesquisadores se recusaram a creditar o salto à máquina sozinha. O que funcionou, eles insistem, foi a combinação: o professor que abria cada aula, o tema alinhado ao currículo, os colegas aprendendo lado a lado, e a IA no meio disso tudo. A máquina entrou numa sala onde já havia ensino acontecendo, e foi isso que ela ampliou.

Tem um detalhe nesse estudo que é melhor do que qualquer estatística. A pesquisa foi feita durante a estação das chuvas. Houve enchente, faltou luz, os professores entraram em greve no meio do caminho, e muitos daqueles adolescentes trabalhavam depois da aula. Os que mais aprenderam foram os que mais apareceram, atravessando tudo isso para sentar diante de uma tela que metade do tempo não ligava. A ampliação, ali, aconteceu apesar da enchente e do apagão, mas esse detalhe não fica bem na fita.

Os dois casos dizem a mesma coisa, de pontas opostas do mundo. Nos EUA, a ampliação foi uma decisão pedagógica: a professora descobriu como usar a máquina para devolver ao aluno seu próprio pensamento. Na Nigéria, foi uma conquista contra a precariedade: a máquina só rendeu porque havia um humano regendo e um adolescente disposto a remar contra a corrente. Em nenhum dos dois a IA fez o trabalho sozinha. Ela ampliou quando havia professor, currículo, colegas e esforço humano segurando a experiência.

Essa diferença também importa muito dentro de casa: a IA pode ser treino ou muleta. Pode ajudar o seu filho a enxergar melhor o próprio raciocínio, a pensar sobre o pensar, ou pode entregar uma resposta tão pronta que ele nem precisa entrar na pergunta. O sinal aparece depois: se ele sai sabendo menos, terceirizou. Se sai conseguindo fazer sozinho o que antes não conseguia, ampliou.

Dá para descobrir isso num gesto pequeno, hoje, sem entender nada de tecnologia. Quando seu filho usar a IA numa tarefa, peça só uma coisa: que ele explique para você, sem a tela por perto, o que aprendeu ali. A pergunta vale para o dever de matemática e para a redação. E, se a gente for honesto, vale para nós também, como na última vez que pedimos um resumo de um documento e entramos na reunião como se tivéssemos lido tudo.

Para saber mais

O caso da professora Kristi Girdharry está no artigo que ela publicou no site The Conversation, em março de 2026, sobre ensinar o aluno a saber quando vale a pena enfrentar a dificuldade em vez de pular para a resposta pronta.

O experimento de Benin City foi conduzido por pesquisadores do Banco Mundial e está descrito no estudo "From Chalkboards to Chatbots", de Martín De Simone e colegas (2025). O resultado costuma ser resumido como "dois anos de aprendizado em seis semanas", mas os próprios autores explicam que o ganho veio do conjunto, o professor conduzindo, o currículo, os colegas e a IA, e não da ferramenta sozinha.