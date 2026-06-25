A gente pensa que sabe

Desde que a IA generativa se popularizou, o que mais ouvimos em todo canto é: cuidado, ela erra. Pavel Danilyuk / Pexels

Em junho de 2023, um juiz de Nova York foi atrás de seis decisões judiciais citadas numa petição que tinha em mãos. Eram seis precedentes sólidos, cada um com nome de juiz, número de processo e citação no formato exato que a profissão exige. Não encontrou nenhum. Nenhum dos seis existia.

A petição era de um advogado que tinha trinta anos de carreira. Ele tinha pedido ajuda ao ChatGPT para levantar jurisprudência, e o ChatGPT inventou os seis casos, do primeiro ao último. Esse não é o pior pedaço da história.

O pior é o que o advogado fez quando bateu uma desconfiança, ainda em tempo de corrigir. Ele perguntou ao próprio ChatGPT se os casos eram reais. A máquina respondeu que sim, que estavam nas bases jurídicas de costume. Ele acreditou e seguiu em frente. Semanas depois, diante do juiz, tentou explicar o inexplicável: não lhe havia ocorrido que a ferramenta pudesse estar inventando.

É fácil contar essa história como a trapalhada de um profissional relapso. Mas ela incomoda por um motivo que não cabe só no direito. O que falhou no advogado tem se tornado cada vez mais comum: a falsa sensação de compreender algo que ainda não dominamos. O texto da IA era fluente, organizado e cheio de certeza. E a gente aprende, a vida inteira, a tratar a fluência como sinal de verdade. Quando a resposta vem limpa, o instinto de procurar o erro começa a desligar.

Isso não nasceu com a inteligência artificial. Psicólogos de Yale já mostravam, há mais de 20 anos, que superestimamos o quanto entendemos das coisas mais banais. Peça a alguém para dar uma nota, de zero a dez, ao quanto sabe sobre como funciona um zíper, ou a descarga de uma privada. A nota vem alta. Agora peça que explique o mecanismo, passo a passo. A nota desaba na hora, porque a pessoa descobre, no meio da própria fala, que nunca compreendeu, de verdade, como aquilo funcionava. Reconhecemos o mecanismo e confundimos esse reconhecimento com a compreensão de como funciona.

Anos depois, outro grupo concluiu algo ainda mais curioso. Buscar uma explicação na internet aumenta a confiança da pessoa no que ela crê que sabe, mesmo sobre assuntos que não têm nenhuma relação com o que ela buscou. E o efeito aparece até quando a busca não devolve nada de útil. A ilusão gruda no gesto de procurar, não no resultado da busca. A inteligência artificial pega essa tendência antiga e turbina, porque agora a resposta não chega como uma lista de links para a pessoa peneirar. Chega mastigada, em tom de conversa, com cara de explicação de especialista.

Existe um nome para essa capacidade que falhou no advogado, e que falha na cozinha, no trabalho e na escola sempre que confundimos uma boa explicação com aprendizagem. Chama-se metacognição. É a parte da inteligência que fica observando a própria inteligência trabalhar. Ela pergunta, por dentro: eu entendi mesmo ou só reconheci palavras familiares? Sei explicar sem copiar? Consigo perceber onde travei? Durante muito tempo, essa capacidade já separava quem decorava de quem aprendia. Na era da inteligência artificial, ela virou uma espécie de freio de segurança do pensamento. Sem ela, qualquer resposta bem escrita pode passar por compreensão. Com ela, a IA deixa de ser máquina de atalhos e pode virar espelho: não para pensar por nós, mas para mostrar onde o nosso pensamento ainda está incompleto.

A boa notícia é que existe um gesto que desfaz a ilusão e ele já foi medido. Pesquisadores pediram a um grupo de estudantes que avaliasse o quanto entendia de inteligência artificial. Depois, dividiram o grupo. A uns, deram um aviso do tipo “a IA erra, desconfie”. A outros, pediram que explicassem, com suas palavras, como a IA funciona. O aviso não derrubou a confiança de ninguém. Em parte do grupo, chegou a subir, como se escutar o alerta já fosse um jeito de entender. O grupo que precisou explicar viu a própria certeza despencar. E esse desconforto foi justamente o aprendizado: ao tentar explicar, os estudantes perceberam o que sabiam de verdade e o que só era familiaridade.

Desde que a IA generativa se popularizou, o que mais ouvimos em todo canto é: cuidado, ela erra. Professores, pais e empresas dizem isso com frequência. Pelo visto, o aviso não basta. O que funciona é bem menos confortável: explicar, em voz alta, sem a tela na frente, aquilo que a gente jurava que sabia. É nessa corda bamba que esta série vai caminhar nas próximas semanas: como pensar sobre o próprio pensar quando ficou tão fácil terceirizar o próprio pensamento. Vale para o filho na mesa de jantar às dez da noite. Vale para um advogado diante de um juiz. Vale para mim, para você, para qualquer pessoa que já saiu de uma explicação bonita com a estranha paz de quem achou que tinha aprendido. Talvez seja aí que a IA mais nos engane. Não quando inventa uma resposta, mas quando nos convence de que aquela resposta é nossa.

Para saber mais

O caso do advogado que apresentou seis decisões inventadas pelo ChatGPT é real e está nos autos do processo Mata v. Avianca, julgado em Nova York em 2023. Uma síntese acessível do caso e da decisão do juiz.

O experimento do zíper e da descarga, que mede o quanto superestimamos a própria compreensão, é de Leonid Rozenblit e Frank Keil, The misunderstood limits of folk science: an illusion of explanatory depth (Cognitive Science, 2002).

A descoberta de que buscar na internet infla a confiança no próprio conhecimento é de Matthew Fisher, Mariel Goddu e Frank Keil, Searching for explanations: How the Internet inflates estimates of internal knowledge (Journal of Experimental Psychology: General, 2015).