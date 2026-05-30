Profissionais ampliados com auxilio da inteligência artificial

Profissionais de diversas áreas já usam IA para automatizar tarefas repetitivas. Vitaly Gariev / Unsplash

Cláudia chega à UTI para o plantão da madrugada. Antes da primeira ronda, confere o painel do sistema. A inteligência artificial já cruzou os sinais vitais dos doze pacientes da ala com seus históricos e sugeriu três casos como prioridade para validação da equipe. A decisão final é com o médico. Cláudia já chega no leito de Joana sabendo o que verificar primeiro, o que perguntar à filha que dormiu na cadeira ao lado, e o que vai precisar dizer à família ainda hoje. O tempo economizado na triagem virou tempo de conversa. A enfermagem que ela escolheu há tantos anos, a que cuidava de gente, voltou a ser possível.

No interior do Rio Grande, Antônio está na varanda avaliando um relatório do sistema. A IA cruzou o histórico climático das últimas décadas, o preço futuro da soja, o estado do solo medido pelo sensor que acabou de ser instalado e a previsão dos próximos meses. A recomendação vem com três cenários. Antônio lê, pensa um pouco e decide antecipar o plantio. Ele sabe de uma informação que o algoritmo não tem: o vizinho vai precisar alugar seus tratores este ano por conta de um problema na família. A intuição de três gerações trabalhando na mesma terra dialoga com os dados do satélite.

Em uma redação de cidade pequena no interior do Maranhão, Marta recebe pela manhã as transcrições automáticas das três entrevistas de ontem, já com os trechos mais relevantes destacados. Em 15 minutos, a IA terminou o que costumava consumir o turno inteiro. Marta usa as quatro horas que ganhou para correr atrás de uma denúncia, conversar com gente que não gosta de falar com a redação e perceber o que só olhares dizem. O jornalismo dela voltou a ser o mais comentado da região.

As três cenas devem se tornar cada vez mais comuns nos próximos anos. Cada uma é extensão de algo que já começou em algum lugar do Brasil, hoje. Em algumas áreas da medicina, sistemas de IA já ajudam a identificar padrões em exames com desempenho comparável ao de especialistas em tarefas específicas. Na agricultura, plataformas brasileiras estão cruzando dados de clima, solo e produtividade para apoiar pequenos produtores. Em redações pelo país, sistemas de transcrição e organização de informações economizam horas de trabalho dos jornalistas.

Olhando para a próxima década, vale separar o que está em curso do que está em decisão. Em curso, e dificilmente reverte: a IA vai assumir cada vez mais a parte processual de praticamente toda profissão. A leitura preliminar de exames, a transcrição longa, o cálculo complexo, a análise de documentos extensos. Em decisão, e disso depende quase tudo: se essa liberação de tempo e energia vai formar profissionais mais humanos, mais presentes, mais úteis, ou apenas profissionais substituíveis. Quem decide isso não é o algoritmo. São pessoas como Cláudia, Antônio, Marta, você e eu.

Nos próximos sábados, vou contar histórias de profissionais brasileiros que estão aprendendo a trabalhar melhor porque entenderam como usar a IA como parceira para pensar, criar e aprender, sem entregar o que têm de mais humano. A IA está entrando em um lugar mais íntimo do trabalho. Aquele instante antes da decisão, quando o profissional escolhe o que merece atenção e o que pode ser dispensado.

Os próximos sábados vão investigar isso, área por área, profissão por profissão. O que cada ofício revela quando parte do trabalho é feito por robôs. E o que cada uma precisa segurar para que a parceria não vire substituição. Se você tem uma profissão que gostaria de ver aqui, me conta na minha página do LinkedIn. Esta série tem pauta aberta, e vai ser mais rica se for construída com quem lê.