O que significa tirar 10?

Em muitos casos, a nota não mede o que o estudante sabe. Jefferson Botega / Agencia RBS

Eduardo, 13 anos, voltou com a medalha de prata de uma das mais importantes competições internacionais de balé jovem. Dança desde os cinco, treina seis dias por semana, chega em casa às nove da noite com a planta dos pés ardendo e assobia uma música que o corpo já decorou de tanto repetir. Conhece o próprio equilíbrio com a precisão de quem passou anos corrigindo o ângulo do pé descalço diante do espelho.

O que vem mudando é o seu boletim. Eduardo, que sempre foi mediano em português e matemática, começou a melhorar suas notas depois que aprendeu a usar IAs generativas. Não é que consiga compreender mais profundamente os conteúdos, mas porque aprendeu a entregar melhor o que a escola pede. A IA não está transformando Eduardo em um estudante com mais repertório, mas em alguém mais eficiente dentro do formato escolar.

Em muitos casos, a nota não mede o que o estudante sabe, mas a sua capacidade em um dado momento de produzir a resposta com a aparência esperada, no tempo previsto. A nota mede adaptação ao formato desejado. Quando esse formato passou a ser cumprido com a ajuda da IA, o valor real da nota, que já era limitado, foi pego no flagra.

Como estamos percebendo isso de forma mais concreta? Em 2024, pesquisadores da Universidade da Pensilvânia acompanharam mil estudantes turcos do ensino médio em atividades de matemática. Com um chatbot de uso geral ao lado, eles acertavam mais exercícios. Pareciam aprender mais. Mas, quando faziam a prova sem consulta, tinham desempenho 17% pior do que os colegas que haviam estudado sozinhos. No relatório de educação digital de 2026, a OCDE tratou esse fenômeno como uma ilusão de domínio: a sensação de saber cresce, enquanto a aprendizagem real enfraquece.

A IA ajuda Eduardo a chegar à resposta, mas isso não significa que ele tenha construído o caminho. A nota registra o produto final e não enxerga o percurso. Quando a escola prioriza respostas prontas, textos entregues, exercícios resolvidos e trabalhos finalizados, passa a confundir desempenho com aprendizagem.

A escola brasileira funciona, em grande parte, como preparação para exames. O currículo serve à prova final, a aula precisa dar conta do currículo, e a formação integral do estudante muitas vezes fica em terceiro plano. Estudantes são treinados para responder. Há exceções, mas não mudam o panorama geral.

Isso é como, por convenção, definimos educação. Todos que passaram pela escola brasileira sabem que, em alguma medida, esse processo foi mais uma preparação constante para o próximo nível: a próxima prova, a próxima série, o vestibular, o trabalho. A IA generativa não criou esse jogo de aparências, mas tornou mais difícil sustentá-lo, já que agora a máquina produz, em segundos, o que a escola pede.

O pai de Eduardo olha o boletim com orgulho. Quando é o próprio filho que vai bem, é tentador suspender qualquer tipo de receio. A professora não tem escolha. Entrega a aula, o currículo e as notas com a mesma desconfiança cansada com que assina chamadas há 20 anos. O sistema continua funcionando, enquanto a aprendizagem real e o desejo de aprender escapam por baixo.

Enquanto a escola detinha o monopólio do acesso à informação, treinar para responder até fazia algum sentido. A IA generativa esvaziou esse monopólio. O que está em um livro didático cabe em qualquer chatbot. A resposta pronta, que antes exigia memória, hoje exige um prompt. O que sobra de relevante para a escola é justamente aquilo que ela quase nunca cumpriu em escala: ser lugar onde aprender vem do desejo, onde o repertório que a IA não substitui se torna matéria-prima para problemas reais, onde a trajetória de cada estudante pode ser lida com mais nuance e humanidade.