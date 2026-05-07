O efeito da tela sobre o cérebro em formação

Estudos mostram associação entre uso de telas e dificuldades em leitura, memória e atenção sustentada na infância. KONSTANTIN SHISHKIN / Stock.adobe.com

O choro começou quando a bateria acabou. A mãe já conhecia aquela cena. O celular apagava e vinha uma espécie de luto instantâneo, desproporcional para quem olha de fora, muito real para quem tem dez anos e, até dois segundos antes, recebia estímulo, cor, som, recompensa e novidade sem precisar esperar.

A questão não é se a menina está fazendo birra. Birra existe desde antes do Wi-Fi, coitada, e provavelmente continuará existindo quando nossos eletrodomésticos já estiverem discutindo filosofia entre si. O que precisamos saber é: o que acontece no cérebro de uma criança quando boa parte da experiência cotidiana passa a ser organizada por telas desenhadas para prender a atenção?

A ciência ainda não tem uma resposta simples, mas já tem pistas suficientes para que a gente pare de fingir que é só nostalgia de adulto.

Uma delas passa pelo circuito de recompensa. Toda criança nasce com sistemas cerebrais que ajudam a buscar prazer, repetir o que funciona e aprender com a experiência. Esse circuito vai sendo calibrado pela vida. Uma infância feita de espera, brincadeira, leitura, conversa, frustração e tédio ensina ao cérebro que algumas recompensas levam tempo. Uma infância em que tudo muda com o deslizar de um dedo ensina outra coisa. O cérebro não está com defeito, ele está aprendendo o mundo que oferecemos a ele.

Outra pista passa pelo córtex pré-frontal, região envolvida no controle de impulsos, no planejamento e na capacidade de abrir mão de uma satisfação imediata para alcançar algo maior depois. Essa parte amadurece lentamente, até o início da vida adulta. Por isso, a infância e a adolescência importam tanto. Estudos de neuroimagem vêm encontrando associações entre uso intenso de mídia digital e diferenças em áreas ligadas à atenção, à memória e às funções executivas. A palavra importante é associação. Quando o cérebro aparece diferente numa imagem, a ciência ainda precisa entender se está vendo prejuízo, adaptação ou uma mistura das duas coisas.

A terceira pista é mais fácil de observar em casa. Atenção sustentada se treina. Quem lê um livro treina um tipo de permanência. Quem passa uma hora pulando de vídeo em vídeo treina outro tipo de atenção, mais rápida, mais fragmentada, mais faminta por mudança. As duas existem. Mas só uma sustenta uma aula inteira, uma conversa difícil, um problema que não se resolve em quinze segundos.

O projeto ABCD, maior estudo longitudinal sobre desenvolvimento cerebral infantil nos Estados Unidos, acompanha quase 12 mil crianças desde os nove e dez anos. Em 2025, uma análise mostrou que adolescentes cujo uso de redes sociais aumentou ao longo do tempo tiveram desempenho pior em testes de leitura e memória, comparados aos que mantiveram uso muito baixo. O estudo não prova que a rede social causou a queda, mas mostra que a coincidência já é mensurável.

No Brasil, a PeNSE 2024 trouxe outro alerta. Entre estudantes de 13 a 17 anos, uma em cada quatro meninas disse sentir, na maioria das vezes ou sempre, que a vida não vale a pena ser vivida. Entre os meninos, foram 12%. E 43,4% das meninas sentiram vontade de se machucar de propósito nos 30 dias anteriores à pesquisa. Entre os meninos, 20,5%.

A tela não explica sozinha o sofrimento das adolescentes brasileiras. Seria simplista colocar numa tela o peso da violência, da solidão, da pressão estética, da desigualdade, da pandemia, da escola que falha, da família que às vezes não vê. Mas seria confortável demais ignorar que as redes sociais se tornaram o ambiente emocional onde boa parte desse sofrimento circula, se compara, se intensifica e aprende a se olhar.

O ponto honesto é este: sabemos bastante para agir, mas não o suficiente para agir com arrogância.

Não sabemos a direção exata da causalidade. A tela pode aumentar sofrimento. O sofrimento pode empurrar adolescentes para a tela. Provavelmente as duas coisas acontecem ao mesmo tempo, em proporções diferentes para cada criança.

Também não sabemos quanto disso é reversível. Há indícios de recuperação quando o uso diminui, quando o sono melhora, quando a criança volta a brincar, ler, conviver, se entediar, existir sem ser permanentemente convocada por uma notificação. Ninguém sabe ao certo quais janelas do desenvolvimento cobram o preço mais alto.

Por isso, pânico e descaso são duas formas diferentes de fugir da responsabilidade. O pânico transforma pai e mãe em polícia e empurra a criança para o uso escondido. O descaso aposta numa certeza que a ciência não tem.

O que sobra é cuidado calibrado. Reduzir o uso quando possível, especialmente nos anos de formação. Proteger o sono. Tirar o celular do quarto à noite. Atrasar redes sociais. Criar momentos reais de presença, daqueles em que ninguém está fingindo felicidade para um post. E devolver à criança experiências que a tela não sabe oferecer: espera, corpo, conversa, conflito, silêncio, rua, livro, abraço, tédio e frustração.

Tédio, aliás, essa tecnologia ancestral que nenhum aplicativo conseguiu substituir.

A tela na mão daquela menina é mais recente do que o casamento dos pais. Eles não têm uma geração anterior para consultar. Estão criando filhos em um ambiente histórico e biologicamente inédito, com poucas certezas, muitos palpites e uma indústria bilionária trabalhando para que cada pausa pareça insuportável.