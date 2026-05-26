O computador que quer pensar por você

Rafael Parente

Rafael Parente

PhD em Educação pela NYU, diretor do Instituto Salto, consultor do Instituto Jama e pesquisador de pós-doutorado dedicado às consequências éticas, práticas e pedagógicas da integração da inteligência artificial na educação. Atua há mais de 20 anos na educação, com passagem pela academia, governos, terceiro setor e iniciativas de inovação educacional. Pesquisa e escreve sobre inteligência artificial, formação de professores, desenvolvimento profissional e políticas públicas, articulando teoria, prática e tecnologia em defesa de uma educação mais humana, pública e equitativa.

Sem atrito, sem aprendizado
Opinião

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O Googlebook quer poupar você de todo esforço, mas parte desse esforço é o próprio pensamento

Rafael Parente

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